السبت 15 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تعرف على جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية

بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2021، ارتفعت عمليات البحث بشكل مكثف على الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وعبر محرك البحث جوجل من قبل طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن  جدول امتحانات الثانوية العامة 2021.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

وتستمر جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لمساندة كافة الطلاب من كافة المراحل التعليمية بداية ( المرحلة الابتدائية - المرحلة الاعدادية - المرحلة الثانوية)، بسبب جائحة أزمة فيروس كورونا المستجد التي تسببت في غلق المراكز التعليمية وتعليق الدراسة خوفاً على صحة الطلاب والمواطنين من عدوى فيروس كورونا المستجد.

ولأن عمليات البحث مستمرة وبكثرة على محركات الإنترنت عبر موقع جوجل من قبل  طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، يعرض لكم “الدستور” كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2021، وفقاً لبيان رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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حيث أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن امتحانات الثانوية العامة 2021، وهو في شهر يونيو الموافق 12-6-2021 حتى يوم 17-6-2021، وذلك من خلال الجدول الزمني التي أكدت عليه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإن التقيمات ستكون محاكاة كاملة للتقيمات النهائية لشهادة الثانوية العامة.

الجدول النهائي لامتحانات الثانوية العامة لعام 2021 

1 - يوم 23-5-2021 ( مادة اللغة الإنجليزية - مادة اللغة العربية - مادة اللغة الاجنبية الثانية ) وذلك من ضمن الوحدة الأولى، بالإضافة إلى الوحدة الثانية بكل المواد.

2 - 25-5-2021 ( مادة التاريخ - مادة علم النفس - الفزياء - الرياضيات البحتة ) .

3 - 27-5-2021 ( مادة الكيمياء - مادة الجولوجيا - مادة الرياضة التطبيقية - مادة الفلسفة ).

وتلزم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، من خلال الإجراءات الوقائية والاحترازية خوفاً على صحة الطلاب من عدوى وباء فيروس كورونا المستجد، وذلك بمراعة المسافة بين الطلاب وارتداء الكمامة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 طلاب الثانوية العامة كورونا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طارق شوقى السيسي

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