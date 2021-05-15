أصابها رصاص الاحتلال.. من هي الفنانة الفلسطينية ميساء عبدالهادي؟

تجبّر الاحتلال الإسرائيلي الغاشم طيلة هذه الأيام الماضية، وأصبح لا يبالي بتوجيه الصواريخ على الآمنين في أنحاء من فلسطين، وكل يوم يأتينا أخبار مؤسفة عن موت الأبرياء من الشباب والأطفال والنساء وكبار السن، ليأتي قبل قليل خبر،إصابة الفنانة الفلسطينية ميساء عبد الهادي، الشهيرة بدورها في فيلم "غزة مونامور"، برصاص من الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتها في احتجاج على تهجير فلسطينيين من حي الشيخ جراح بوسط القدس.

الممثلة السينمائية الفلسطينية، ميساء عبد الهادي، كانت في مظاهرة سلمية للاحتجاج عن أعمال العنف الإسرائيلي وللاعتراض على الإخلاء الجبري للأسر الفلسطينية من بيوتها في شيخ جراح، لتفاجئ بعد ذلك بإصابتها في التظاهرة بطلقة نارية في رجلها، زعمت حسب ما صرحت به على صفحتها الرسمية عللى موقع "فيس بوك"، أن الرصاصة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وحصدت الممثلة الفلسطينية المبدعة ميساء عبد الهادي، جوائز في المهرجانات العالمية بعد أن مثلت في أعمال أمريكية وأعمال عربية.

وفي الرصيد الفني لـ ميساء عبد الهادي، المولودة عام 1985بالناصرة، 7 أفلام حتى الآن، اثنان منها حصلا على جائزة أفضل ممثلة، في مهرجانات سينمائية دولية هما "حبيبي راسك خربان" و"3000 ليلة"، كما مثلت أيضا في فيلم "غزة مونامور" و فيلم "الملاك" الذي جسدت فيه دور ابنة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وأثارت الجدل فيه بسبب تمثيلها أمام الممثل الإسرائيلي تساهي هاليفي، الذي أدى دور الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، كما شاركت في أعمال "الزمن المتبقي"، "ميرال"، "رجل من دون هاتف"، و "يا طير الطاير".



ونشر المخرج عمرو سلامة، صورة لميساء عبدالهادي عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وقال: "‏الممثلة الفلسطينية المبدعة".



وارتفعت حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 139 شهيدًا، من بينهم 39 طفلًا و22 امرأة وأكثر من ألف جريح منذ بدء القصف، حتى أدى الوضع لتجاوز العشرات السياج الحدودي بين لبنان وإسرائيل عند مستوطنة المطلة، إلى أن أطلقت الدبابات الإسرائيلية طلقات تحذيرية على المتظاهرين، وسرعان ما استخدمت ضدهم الرصاص الحي، حتى سقط أول شهيد من بينهم.