مستثمرو الغاز: تشغيل محطات تموين السيارات المتنقلة خطوة إيجابية

قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال إن إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية عن التشغيل الفعلي لأول محطة متنقلة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعى المضغوط خطوة إيجابية تساعد في توفير الغاز الطبيعي للمناطق التي يصعب عمل محطات تموين بها.

وأضاف سعد الدين في تصريح خاص لــ" الدستور" أن تلك العربات سوف تساعد في المناسبات التي بها جمهور كبير مثل البطولات الرياضية والحفلات وأماكن المصايف في فترة الصيف حيث يقوم بتوفير الغاز للسيارات التي تحضر في تلك الأماكن والمناسبات.

وأشار رئيس جمعية مستثمري الغاز إلى دخول شركات القطاع الخاص في تملك والحصول على رخصة لتشغيل تلك المحطات المتنقلة ولكن في المرحلة الثانية للمشروع حيث أن الشركات الحكومية التابعة لوزارة البترول هي من تقوم بالخطوات الأولي لما تملكه من قدرات مالية ودعم من الدولة.

وتتميز هذه المحطة بجاهزيتها لتموين السيارات بطاقة تموين ٥٠٠ سيارة كل ١٢ ساعة ترتفع إلى ١٠٠٠ سيارة يوميا مع إعادة الملء. وتعد هذه المحطة نواة أولى لمشروع المحطات المتنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى، حيث يجري المضي في إجراءات توفير ١٠ محطات متنقلة جديدة لنشرها بالمناطق المختلفة لتلبية احتياجات الجمهور وخاصة المناطق التي لا تتواجد بها حاليا خدمة محطات الغاز الطبيعى للسيارات ومنها مناطق الاستهلاك الموسمي كالمناطق السياحية والمصايف وغيرها.

الجدير بالذكر أن ما تتميز به هذه المحطة من قدرات على نقل وتخزين كميات من الغاز تصل إلى ٥٠٠٠ متر مكعب يجعلها قابلة أيضا للاستخدام في إمداد المنشآت الصناعية والتجارية وكذلك في حالات الطوارئ والصيانة لشبكات ومحطات الغاز.

ويصل عدد المحطات التى تقدم الخدمة حالياً 306 محطات على مستوى الجمهورية، و100 مركز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

كما يجرى باستمرار إدخال محطات ومراكز جديدة إلى الخدمة تباعاً بعد الانتهاء من أعمال التنفيذ والتشغيل لضمان تلبية احتياجات المواطنين بشكل سريع، حيث أن البرنامج الجارى الذى تنفذه وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال شركاتها المتخصصة في مجال تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي “غازتك، وكارجاس” يستهدف التوسع فى إنشاء محطات الغاز للسيارات داخل محطات الوقود السائل وإقامة محطات تموين جديدة بالإضافة لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء محطات جديدة.

كما سيتم تحويل وإحلال نحو 450 ألف سيارة بالغاز الطبيعى خلال 3 سنوات بواقع 250 ألفا سيتم إحلالها بسيارات جديدة فى إطار المبادرة الرئاسية، إلى جانب تحويل 200 ألف سيارة خلال نفس الفترة ضمن خطة قطاع البترول.