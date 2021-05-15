«سحر في قصرية زرع».. أبرز تصريحات حورية فرغلي ببرنامج «التاسعة»

حلت الفنانة حورية فرغلي ضيفة مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية.

وتحدثت فرغلي خلال اللقاء عن رحلة مرضها وعلاجها، وبعض الأسرار التي كشفت عنها لأول مرة، وأهمها السحر الذي وجدته في "قصرية زرع" وكان سببا فيما حدث لها طوال السنوات الماضية من فشل ومرض وتعطل في حياتها.

وترصد "الدستور" أبرز تصريحات حورية فرغلي في هذا اللقاء:

- بعد دوري في "ساحرة الجنوب" أصبت بالسحر.

- مؤمنة بالسحر لأنه موجود في القرآن وتعرضت للسحر بالفعل وأثر في حياتي.

- السحر دخل بيتي واتعملي عمل في "قصرية زرع" وجدت فيها ورقة مكتوب فيها بالأحمر حورية بنت نادية تصاب بالمرض وتصبح طريحة الفراش ويقف زواجها وخلفتها ورزقها، ومع الكلام دا خصلتين من شعري".

- تحقق كل ما كتب في ورقة السحر وحياتي خربت، وتمنيت الموت بدلا مما حدث لي.

- والدي لم يسأل عني طوال فترة علاجي، وكنت أنتظر منه مكالمة، ولكنه غضب مني بسبب سفري.

- وحيد حامد قال لي أني أفضل ممثلة تجيد أدوار الفتاة الشعبية.

- أول شيء أنظر إليه للإنسان الآن هو "أنفه".

- تعلمت عدم الثقة في الناس والتقرب من الله.

- عمري ما كنت متكبرة لأني حفيدة فرغلي باشا، وبقول للبواب "حضرتك".

- الدكتور ملقاش في مناخيري دم، وأخد من خدي جزء لبناء أوعية دموية قبل بدء العملية.

- فخورة ببلدي اللي ساعدتني أتولد من جديد، وأشكر قرار مجلس الوزراء بسفري لأمريكا رغم حظر الطيران بسبب كورونا.

- كنت عايزة أشم واستطعم ومش مهم أبقى حلوة.

- ربنا أحياني بعد مماتي ومستعدة اشتغل من بكرة.

- أتمنى تجسيد شخصية الملكة المصرية "حتشبسوت" أو الأميرة العربية، ذات الهمّة، في عمل تلفزيوني أو سينمائي.

- عندي 44 سنة، وعشت قصة حب حقيقية واحدة في سن الـ 23، وتوفى الشخص الذي أحببته.

- مش بتعاكس فى الشارع ومش هدلل على نفسى.

- خطيبي سابني بسبب مشهد الإغراء في فيلم "كلمني شكرا".

- حصلت على جائزتين فقط في مشواري الفني.

- مبيتقدمش لي أي دعوات في مهرجان الجونة أو غيرها، ماحييني تماما.