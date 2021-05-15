السعودية: 13 وفاة و837 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عن تسجيل 837 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 432 ألفًا و269 حالة منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنه تم تسجيل 1.012 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 416 ألفا و759 حالة.

كما سجَّلت السعودية 13 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات بالمملكة 7.147 حالة منذ بداية الجائحة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة بالمملكة 8.363 حالة، من بينها 1.331 حالة حرجة.

ووفقًا لبيان "الصحة السعودية"، بلغ إجمالي الجرعات المعاطاة من لقاح فيروس كورونا المستجد داخل المملكة العربية السعودية، 11.352.853 جرعة.

وأكدت وزارة الصحة السعودية، أن مراكز لقاحات كورونا تواصل العمل خلال أيام العيد، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، وشددت في الوقت ذاته على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا.

منحنى الإصابات

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الصحة السعودية عدم رصد أي حالة وفاة مرتبطة بشكل مباشر باللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد في المملكة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "واس" السعودية، قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد العبد العالي، في تصريحٍ سابق، إن "منحنى الإصابات في المملكة ما زال متذبذبا"، مشيرًا إلى أن "نسب الوفيات كانت أعلى في الفئات ذات الخطورة، وهم المصابون بالسكري وارتفاع ضغط الدم والمصابون بالسمنة والأمراض التنفسية".

وأضاف: "على جميع المصابين من ضمن هذه الفئات وكذلك المصابين بأمراض الكلى، أن يبادروا لأخذ اللقاحات لوقايتهم وسلامتهم، لأن فرص الإصابة لمن تلقوا اللقاح أقل من غيرهم بكثير، وفي حال إصابتهم بعد أخذ اللقاح فلن يصلوا إلى مرحلة المرض الشديد والدخول في حالة حرجة أو الوفاة".

وتابع: "لا توجد موانع لأخذ اللقاح، فهو لا يتعارض مع أي مرض، ولا يتعارض مع الحساسية، ولا يتعارض مع الحمل، ونشدد على أهميته لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن لأنه سيحميهم من المرض الشديد الذي قد يتعرضون له عند الإصابة".

وأكد أن "اللقاحات تعد أقوى الأسلحة في مواجهة الجائحة"، كاشفا عن أن "مراكز لقاحات كورونا ستكون متاحة وستعمل في أيام العيد لتقديم اللقاحات، لتكون الفرحة فرحتين في العيد، فرحلة أخذ اللقاح قصيرة ولا تأخذ الكثير من الوقت".