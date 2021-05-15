«قصفها الاحتلال».. أبرز المعلومات عن أبراج غزة المدمرة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات على مواقع ومناطق متفرقة في مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين بجانب دمار شامل وشلل تام للحركة وحركة نزوح غير طبيعية للأهالي في القطاع.

ولم يكن برج الجلاء هو الأول الذي استهدفته قوات الاحتلال خلال عمليات القصف الصاروخي على غزة، حيث انضم إلى «هنادي، الشروق، والجوهرة» التي تم تدميرها بالكامل، وترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن تلك الأبراج:

برج الجلاء

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي «الجلاء» ثاني أكبر الأبراج داخل مدينة غزة، الذي يضم العديد من مكاتب وكالات الأنباء الأجنبية ومكاتب محامين وأطباء وشقق سكنية وغيرها.

ويضم برج «الجلاء» مكتب وكالة أسوشيد برس وعدد من الوكالات الاخرى.

برج الشروق

ودمرت غارة جوية إسرائيلية الأربعاء الماضى، برج الشروق الذي يتكون من 14 طابقا ويقع في شارع عمر المختار وسط مدينة غزة.

ويضم برج الشروق مكاتب تلفزيون الأقصى وإذاعة صوت الأقصى التابعين لحركة حماس.

وأفادت وسائل اعلام محلية بأن طائرات إسرائيلية أطلقت صاروخين تحذيريين، ثم ثمانية صواريخ أدت إلى تدمير كلي للبرج وألحقت أضرارا جسيمة في عدد من البنايات المجاورة.

برج الجوهرة

دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلى، فجر الأربعاء الماضى، برج الجوهرة في شارع الجلاء وسط مدينة غزة.

ويتكون البرج من 9 طوابق ويضم شققا سكنية وعددا من المكاتب، وأدى قصفه إلى أضرار كبيرة في المنشآت القريبة منه.

وعقب استهداف البرج، خرج مالكه بصورة مع عائلته على حطام المبنى انتشرت بصورة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

وقال مالك برج الجوهرة في غزة أحمد الزعيم ، فور دمار هذا المبنى "برج الجوهرة فداء للقدس، وللشيخ جراح، ولإخوننا في الداخل الفلسطيني" .

برج هنادى

دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية، مساء الثلاثاء الماضى، برج هنادي غرب مدينة غزة، وسوته بالأرض كاملا.

ويتكون برج هنادي من 13 طابقا، ويضم عددا من المؤسسات الإغاثية والشقق السكنية، ومؤسسات المجتمع المدني.