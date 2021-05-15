السبت 15 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 250 طن قمامة ومخلفات في الغربية

ارشيفية
ارشيفية

أعلن محمد صلاح فرحات رئيس مركز ومدينة كفرالزيات فى الغربية، اليوم السبت، رفع 250 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، بمشاركة معدات جهاز النظافة والوحدات المحلية خلال 24 ساعة.

وأشار رئيس مدينة كفرالزيات إلى أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة، لافتا إلى أنه تم إصلاح معدات جهاز النظافة التابع لمجلس المدينة من سيارات ولودرات، ويتبقى لودر واحد فقط سيتم الانتهاء من صيانته وإصلاحه عقب عيد الفطر مباشرة.

من جانبه شدّد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.
 

رفع 250 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة محافظة الغربية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهاز النظافة مخلفات وتراكمات

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