بعد أكثر من 20 عاما.. ماجدة الرومي ترد على المطربة شهرازد في القاهرة

تصدرت الفنانة ماجدة الرومي محركات البحث على "جوجل" وتصدرت التريند بعد حفلها الغنائي في عيد الفطر المبارك عبر قناة ON الفضائية، والتي قدمت خلاله أغاني لكوكب الشرق أم كلثوم، بتوزيع جديد يتماشى مع تطور الأوركسترا من توزيع أحمد الموجي، بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

والحقيقية عندما غنت ماجدة الرومي لكوكب الشرق شعرت أنها كانت ترد على كل من هاجموها أو انتقدوها في تحقيق صحفي للكاتب محمد دياب في مجلة "المصور" 20 أغسطس 1999، وبالأخص شعرت أنها كانت ترد على المطربة الكبيرة شهرزاد، فحين طرح دياب سؤال: هل تربعت ماجدة الرومي على عرش الغناء العربي؟

أجابت المطربة الكبيرة "شهرزاد" عن السؤال وتحدثت بمنتهى الصراحة عن رأيها في الفنانة ماجدة الرومي وبوضوح تام فقالت: "ماجدة صوتها أفرنجي وبتغني أفرنجي وصوتها ليس في حاجة شرقية وده لونها، وبعدين هى ما بتقلوش المعجزات إذا كانت هي بتغني عربي أفرنجي تبقى سيدة الغناء العربي إزاي؟!".

وأضافت شهرزاد على ذلك فقالت: "دي ما تقدرش تقول جملة واحدة من أغنيات أم كلثوم ولا يمكن حتى أن تقارنها بفيروز ولا أي مطربة شرقية والذي تغنيه لا علاقة له بالطرب أو الغناء العربي المظبوط، دي حتى ما تقدرش تقول مواويل ميجانا وعتابا من بتوع لبنان زي ما كانت بتقول صباح، كل واحد يعرف نفسه برضه".

ربما أرادت الفنانة ماجدة الرومي بعد أكثر من عشرين عاما أن ترد على المطربة الكبيرة شهرازد وفي القاهرة ومن خلال شاشة مصرية فقررت أن تغني لسيدة الغناء العربي السيدة أم كلثوم، الأغرب أن ماجدة الرومي بالرغم من أنها ولدت في جنوب لبنان في 13ديسمبر1956، إلا أنها ولدت لأم مصرية من مدينة بورسعيد، تدعى ماري لطفي، أما والدها اللبناني حليم الرومي فهو مكتشف "فيروز" نفسها التي لا تريد الفنانة "شهرزاد" أن تقارنها بماجدة الرومي.