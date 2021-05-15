إغلاق 3 مقاهي ومصادرة الشيش في كفر الشيخ

شهدت مدينة كفر الشيخ حملات نظافة موسعة، برئاسة اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، كما شهدت مدينة دسوق حملة على المقاهي برئاسة المهندسة عايده ماضي.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الإنارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 16 شيشة، وغلق 3 مقاهي لمخالفتهم تطبيق الإجراءات الاحترازية، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء.