السبت 15 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

سائق قطار يوقف رحلته لإخماد حريق مجاور لشريط السكة الحديد في قنا

السائق أثناء الإطفاء
السائق أثناء الإطفاء

توقف قائد قطار 90 المميز، بالقرب من مركز قفط جنوبي محافظة قنا، وذلك من أجل السيطرة على حريق في قطعة أرض مجاورة لشريط السكة الحديد.

عادل أبوالسعود، ومساعده أيمن حسن، أوقفا قطار رقم 90 المميز، الذي يقودانه بالقرب من مزلقان قرية الكلاحين التابعة لمركز قفط جنوبي محافظة قنا، من أجل السيطرة على حريق في قطعة أرض مجاورة لشريط السكة الحديد أثناء سير القطار.

واستخدم قائد القطار ومساعده طفايات الحريق الخاصة بالقطار، من أجل السيطرة على النيران، وتمكنا من إطفاء الحريق، واستكملا رحلتهما من جديد، وذلك دون وقوع حريق في القطار، فيما أخطر السائق هيئة السكة الحديد ووزارة النقل بسبب التوقف.

وكان قد شارك المهندس كامل الوزير، وزير النقل، حفل زفاف ابنة سائق قطار بالسكة الحديد، أمس الجمعة، بعدما كرمه الوزير لموقفه البطولى فى إنقاذ أرواح الأبرياء بإيقاف القطار قبل اصطدامه بجرار زراعى.

وقدم "الوزير"، خلال حفل الزفاف الذى أقيم فى جو عائلى بمحافظة أسوان، التهنئة للعروسين "منة الله ومحمد"، وتمنى لهما حياة زوجية سعيدة، وأهداهما بوكيه ورد، وعلق قائلا: "ولادى ولازم أهنئهم".

ووجّه خالد أحمد الليثى، قائد قطار بالسكة الحديد، الشكر لوزير النقل على وفائه بوعده وحضوره حفل زفاف ابنته بمحافظة أسوان، معبرا عن ذلك: "شعور لا يوصف وشرف عظيم يحلم به أى شخص".

وكان خالد الليثى، قائد قطار النوم 86 القادم من القاهرة فى طريقه إلى محطة أسوان، قد لاحظ أثناء مروره فى منطقة زراعية توقف جرار زراعى يجر خلفه مقطورة قصب سكر واقتحم الحاجز الأسمنتى لسور السكة الحديد، ليضطر "الليثى" لوقف القطار ومنع الكارثة.

النقل قنا كرم وزير النقل محمد الله خالد محافظة قنا جنوب هيئة القاهرة بوك حفل

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