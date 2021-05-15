«مراجيح شعبي».. وسيلة ترفيه المواطنين بعد غلق الحدائق خلال عيد الفطر (فيديو)

توجه عدد من مواطني الجيزة إلى الملاهي المتنقلة “الشعبية” من أجل إسعاد أطفالهم في عيد الفطر المبارك، في ظل إغلاق الحدائق العامة والمتنزهات.

وأكد عدد من الأهالي أن الملاهي المتنقلة وسيلة ترفيه جيدة في ظل الظروف الراهنة إثر فيروس كورونا، بالإضافة إلى أن أسعارها رخيصة للغاية مناسبة لجميع الفئات.

وكانت رئاسة الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد أعلنت عن مجموعة من القرارات ضمن الإجراءات الاحترازية والتعامل مع أزمة فيروس كورونا خلال أسبوعين بدءا من يوم 6 مايو الجاري وحتي 21 مايو، والتى تضمنت غلق كافة المحال، المولات التجارية، المقاهي، دور السينما والمسرح، الكافيهات، والكافيتيريات في تمام الساعة التاسعة مساء، بهدف تلاشي الزحام على المحال والأماكن العامة.

ملاهي متنقلة

ملاهي متنقلة

ملاهي متنقلة

ملاهي متنقلة

ملاهي متنقلة

ملاهي متنقلة