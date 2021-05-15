منعته طليقته من رؤية طفليه.. انتحار صاحب أستوديو تصوير في كفر الشيخ

في مأساة إنسانية، انتحر صاحب أستوديو تصوير بإحدى قرى مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بعد أن منعته طليقته من رؤية طفليه الوحيدين بعد انفصالهما، حيث قام بشنق نفسه بعد ما ساءت حالته النفسية، وفشلت محاولات أسرته لإنقاذه، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله مستشفى بيلا المركزي.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة بيلا، من إحدى السيدات بعثورها على نجلها مشنوقا أعلى سطح منزل الأسرة بقرية إبشان التابعة لدائرة المركز.

على الفور انتقل العقيد طارق سكران، مفتش فرع البحث الجنائي ببيلا، والرائد أحمد قطاطو، رئيس مباحث مركز بيلا، ومعاونيه، إلى مكان الواقعة محل البلاغ.

بالفحص والمعاينة، تم العثور على جثة «ش.ا» 28 سنة، صاحب إستوديو تصوير، جسمه مدلي في سقف عشة لتربية الدواجن بسطح المنزل مربوطًا بالسقف ببنطلونه الخاص به وملاية السرير، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بيلا المركزي، ثم إيداعها مشرحة مستشفى كفرالشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كشفت التحريات، أن المجني عليه كان متزوجًا من إحدى السيدات بمحافظة الدقهلية، وأنجب طفلين، إلا أن المشاكل الأسرية دبت بينه وبين زوجته، وانتهت بالانفصال، ولم تفلح في تمكينه من رؤية طفليه، مما تسبب في إصابته بحالة نفسية سيئة خاصة خلال شهر رمضان وأيام عيد الفطر المبارك.

وأوضحت التحريات، أن المنتحر صعد إلى عشة الفراخ بسطح المنزل، وقام بشنق نفسه مستخدمًا بنطاله وملاية سرير، لفظ خلالها أنفاسه الأخيرة، وبسؤال والدته أكدت صحة ما ورد بالتحريات، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية لذلك.