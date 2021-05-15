السبت 15 مايو 2021
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محافظات

محافظ بورسعيد يزور مستشفى السلام ويقدم التهنئة للطاقم الطبي والمرضى بمناسبة العيد

محافظ بورسعيد يزور مستشفى السلام وينهئ الطاقم الطبي والمرضى بالعيد

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

هنأ اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الطاقم الطبي والتمريض والعاملين والمرضى بمستشفى السلام، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وذلك خلال الزيارة التي قام بها محافظ بورسعيد إلى المستشفى، والتي رافقه خلالها الدكتور عادل تعيلب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية، والدكتور حسن الاسناوي مدير عام مستشفى السلام. 

وثمن  المحافظ الجهود المخلصة والتفاني في أداء الواجب من كل عنصر من عناصر المنظومة الصحية، مؤكدا أن جيش مصر الأبيض ضرب أروع الأمثلة في حبه لوطنه وإخلاصه في أداء واجبه المهني والإنساني.

وخلال زيارته للمستشفى، اطمأن المحافظ على سير المنظومة الصحية، وانتظام الخدمة الطبية والعلاجية بكل الأقسام الطبية، خاصة أقسام الطوارئ والعمليات والحضانات، مطمئنا على توفير كافة أوجه الرعاية للمرضى، ومتابعة التزام العاملين بالمستشفى بالإجراءات الوقائية والاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكان قد واصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، متابعته لاستمرار رفع حالة الاستعداد القصوى فى كافة الأحياء خلال عيد الفطر المبارك، مشيرا لتواصل جهود الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار كورونا المستجد، مشددا على الالتزام بتنفيذ قرارات غلق المقاهى والكافتيريات طبقا للمواعيد المحددة، ومنع أى أشكال للتجمعات وإقامة احتفالات أو فعاليات جماهيرية بين المواطنين، والتعامل بحسم مع المخالفين حفاظا على السلامة العامة للمواطنين.

  
جهود الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار كورونا المستجد، مشددا على الالتزام بتنفيذ قرارات غلق المقاهى والكافتيريات طبقا للمواعيد المحددة، ومنع أى أشكال للتجمعات وإقامة احتفالات أو فعاليات جماهيرية بين المواطنين، والتعامل بحسم مع المخالفين حفاظا على السلامة العامة للمواطنين.

والكافتيريات طبقا للمواعيد المحددة، ومنع أى أشكال للتجمعات وإقامة احتفالات أو فعاليات جماهيرية بين المواطنين، والتعامل بحسم مع المخالفين حفاظا على السلامة العامة للمواطنين.

محافظ بورسعيد الغضبان التمريض العاملين

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