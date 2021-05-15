«المحامين العرب»: «هبوا من أجل نصرة القضية الفلسطينية»

أصدر اتحاد المحامين العرب، بيانا في ذكرى يوم النكبة الذي يوافق 15 مايو من كل عام، طالب خلاله بدعم القضية الفلسطينية.

وقال الاتحاد: «أيتها الشعوب هبوا من أجل نصرة القضية الفلسطينية والانتصار للحق والعدل الفلسطيني، هبوا من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني والحيلولة بينه وبين الاعتداء على مقدساته، وصولًا نصرة قضيته العادلة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس».

وأضاف: «عاشت الأمة العربية بشعوبها الحرة.. عاشت فلسطين وعاصمتها القدس الأبدية».

وسبق أن أكد شعبان الجمال، مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان باتحاد المحامين العرب، استنكار الاتحاد لكل ما يقوم به الكيان الصهيوني ضد أشقائنا العرب فى دولة فلسطين من هجمات وقتل الأبرياء العزل والذى راح ضحيته أكثر من 150 شهيدا وأكثر من 100 مصاب حتى الآن معظمهم من الأطفال والشيوخ والنساء.

وأضاف في بيان له: نستنكر صمت منظمة الأمم المتحدة حيال ما يحدث جهارا نهارا على الأهل فى فلسطين ونطالب بتدخل مجلس الأمن الدولي حيال هذه الانتهاكات الجسيمة التى لحقت بالشعب الفلسطيني، ومحاكمة القتلة من الكيان الإسرائيلي.

كما ثمن دور المقاومة الفلسطينية تجاه صد تلك الهجمات المتكررة على الشعب الفلسطيني والمقدسات بكافة أنواعها داخل القدس الشقيق.

وشدد: القضية الفلسطينية قضية الوطن العربي، بل إن السبب الرئيسى لتكوين اتحاد المحامين العرب هى القضية الفلسطينية.

وأوضح: نصت اللائحة الاساسية لاتحاد المحامين العرب على أن النضال مع الشعب العربى الفلسطينى من أجل تحرير فلسطين من الاستعمار الاستيطانى الصهيونى وعودتها قطراً عربياً ديمقراطياً متحرراً، باعتباره هدفاً استراتيجياً ومركزياً للأمة العربية فى إطار حركة التحرر والتقدم الوطنى والعالمى.

كما تضمنت اللائحة، النص على الكفاح ضد الصهيونية وأطماعها باعتبارها شكلاً من أشكال العنصرية وحماية الوطن العربى أرضاً وثقافة وحضارة منها والنضال ضد كافة أشكال التمييز والفصل العنصرى، ومقاومة كل صور التطبيع مع العدو الصهيونى ومواجهة كافة المشروعات التى تستهدف فرض الهيمنة على المنطقة العربية وطمس هويتها.