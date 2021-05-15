السبت 15 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

اشترت كلب جديد وتطير لواشنطن لتوسيع الأنف

حورية فرغلي لـ«الدستور»: قمت بفلترة المزيفين من حولي بعد أزمتي الأخيرة

حورية فرغلي
حورية فرغلي

زاحمت الفنانة حورية فرغلي «تريندات» منصّات التواصل الاجتماعي من جديد بعد عودتها من الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية، مطمأنة جمهورها فى مصر والوطن العربي حول صحتها التي أكدت أنها أفضل من السابق وأن حالتها المعنوية مرتفعة بشكل كبير. 

حورية فرغلى تكشف تفاصيل إجراء عملية جديدة فى الأنف

وقالت حورية فرغلي، لـ"الدستور"، إنها ستسافر أغسطس المقبل للولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى لإجراء عملية  جراحية جديدة في الأنف، على أن تسبق العملية عدة فحوصات منها إجراء كشف طبي على العظام التي تم زرعها مؤخرًا في منطقة الأنف. 

أضافت حورية أنها تنتظر قرار الأطباء بتوسيع فتحتي الأنف مرة أخرى من عدمه، مشيرة إلى أنها تحمد المولى عز وجل على عودة حاستي الشم والتذوق مرة أخرى بعد معاناة كبيرة في السابق. 

بعد نجاح عمليات أنفها.. صورة جديدة متوهجة للفنانة حورية فرغلي

تابعت أنها قررت أن تعيش حياة جديدة تتمتع من خلالها بنعم الله المختلفة، مؤكدة حرصها بعد عودتها لمصر على شراء كلب جديد بدلاً من كلبها الذي توفى حزنًا عليها، كما قررت رسم وشم يحمل اسمها على أحد ساقيها. 

حورية فرغلى تتحدث عن الشخصيات المزيفة فى حياتها 

وشددت حورية على أنها قررت التخلص من جميع الشخصيات المزيفة في حياتها، حيث قامت بفلترة قائمة أصدقائها والمقربين منها بعد أن كشفت لها الأزمة الأخيرة أن الكثيرين من حولها فقاعات هواء كانت تتقرب منها لمجرد أنها في اوج مجدها وشهرتها، وحينما مرت بمحنة انفض الجميع من حولها، مؤكدة أن هذه المحنة جعلتها أقرب إلى الله من اي وقت مضى: “على استعداد للعودة للساحة الفنية من جديد خلال الفترة القادمة، وأتابع بشكل جيد كل ما يعرض على الساحة الفنية".

 

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