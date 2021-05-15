رئيس مدينة المنيا: الانتهاء من أعمال الكهرباء بالخطة الموحدة بنسبة 100%

قال العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا انتهت من أعمال الكهرباء بالخطة الموحدة لعام 2020 / 2021 بنسبة بلغت 100%.

وأضاف رئيس مركز ومدينة المنيا أنه في إطار سرعة تنفيذ الاعمال ومتابعة اعمال الخطة الحالية في كل قطاعاتها. وبخاصة الكهرباء رفعا لكفاءة منظومة الاناره العامه و للحفاظ على أرواح المواطنين للحد من وقوع حوادث الطرق نفذ قسم الاناره العامه لمدينة المنيا زرع٢٦٣عموداناره وتركيب ٣٧٦ كشاف من خطة العام ٢٠/٢١.

وأوضح رئيس المركز أنه تم تركيب 30 عامود إنارة و30 كشاف بالطريق الصحراوي الشرقي بينما شهد الطريق الدائري الجنوبي من قوات الأمن إلى كوبرى ماقوسه تركيب 113عامود وزيادة الاناره بـ 226 كشاف وشهد طريق مصر اسوان بداية من كوبرى بنى احمد الغربيه تركيب 44 عامود إنارة و 44 كشاف ، و في الطريق الدائرى الغربى نهاية شارع البربخ على المسطح الاخضر 21 عامود و 21 كشاف وامام بوابة المطار على المسطح الاخضر و شارع الامن المركزي 27 عامود و27كشاف و 5 كشافات لانارة مدخل شارع مضرب الارز وكفر المنصورة من الدائري وباقي الأعمدة تم توزيعها بنطاق قري المركز لتدعيم الشبكة بالطرق والشوارع العامة.

وأكد رئيس المركز أن الوحدة المحلية أنتهت من تنفيذ الخطة الاستثمارية الخاصة بالكهرباء لهذا العام بنسبة 100 % وتدعيم شبكة الانارة العامة للعام الجاري 2020 / 2021 بتركيب عدد 6 محولات بالمناطق التي تحتاج الي تدعيم بقري طوخ والبرجاية ودمشير ونزلة حسين.

وأشار رئيس المركز أن الوحدة المحلية تكثف من حملاتها في مجال النظافة بتنظيم حملات لرفع المخلفات والقمامة والتربة بشوارع أحياء المدينة ومداخل القري ونقل المخلفات للظهير الصحراوي وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف أعمال النظافة لخلق بيئة صحية جيدة خالية من الأمراض والأوبئة في ظل مكافحة أنتشار عدوي فيروس كورونا المستجد وللحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقري التابعة لها.

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