السبت 15 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس دفاع النواب: مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها الأولى

اللواء أحمد العوضي
اللواء أحمد العوضي

قال اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والقيادي بحزب حماة وطن، إن مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها الأولى، وتحاول توفير كل سبل الدعم الممكنة للأشقاء بفلسطين بفتح معبر رفح واستقبالهم والوساطة المصرية لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن مصر أرسلت وفدًا لتل أبيب لتنفيذ هدنة إنسانية لوقف إطلاق النار لحماية الفلسطينيين من العدوان الصارخ الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي بآلات الحرب على المدنيين العزل والمصلين بالمسجد الأقصى، إلا أن الرفض الإسرائيلي للهدنة يعكس معاداتها ومخالفتها لكل المواثيق الدولية.

وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن لب الأزمة يكمن في رفض الجانب الإسرائيلي إيقاف الاستيطان، ورفض  حل الدولتين الذي توافق عليه كل المؤسسات الدولية، لافتًا إلى الاحتلال الاسرائيلي يحاول فرض سياسة الأمر الواقع وترهيب الشعب الفلسطيني وتدمير البنية التحتية بغزة ورفض إدخال أي مواد بناء لإعادة تعمير غزة بل وهدم المنازل واستخدام الرصاص الحي أمام الفلسطينيين العزل لتهجيرهم قسريًا من منازلهم ، مشددًا على أن مجلس الأمن أصدر قانون حل الدولتين إلا أن هناك تراخيًا دوليًا لتطبيقه مما يهدد السلم والأمن بالشرق الأوسط .

وكان وزير الخارجية  سامح شكرى أكد في كلمته أمام الاجتماع الوزراي الطارئ لجامعة الدول العربية، إعلان مصر رفضها التام واستنكارها للممارسات الإسرائيلية الغاشمة، واعتبارها ذلك انتهاك للقانون الدولي، وتقويضاً لفرص التوصل إلى حل الدولتين، وتهديداً جسيماً لركائز الأمن والاستقرار في المنطقة ، مؤكدًا أن ما تهدف إليه مصر لا يقتصر على تهدئة الوضع في القدس، فالمواجهة الحالية لم تندلع من فراغ وإنما على خلفية الغياب الكامل لكل أفق سياسي لتسوية القضية الفلسطينية عبر إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ولذا فإن مثل هذه الأزمات سوف تتكرر طالما لم تحل القضية الأساس والتي لن تختفي بمجرد تجاهلها، وتسوية القضية الأساس هي مسؤولية المجتمع الدولي، كما فتحت مصر معبر رفح أمام الجرحي الفلسطينيين للعلاج بمستشفيات العريش، كما أرسلت سيارات الإسعاف أمام المعبر انتظارًا لوصول المصابين.

 وقامت قوات الاحتلال بالاعتداء على المصلين بالمسجد الأقصى، وتقوم بالاعتداء على أهالي حي الشيخ جراح لتهجيرهم من منازلهم بالقوة وهدمت عددًا من المنازل وأطلقت الرصاص الحي والصواريخ باتجاه الفلسطينيين

حي الشيخ جراح فلسطين اللواء أحمد العوضي رئيس لجنةالدفاع والأمن القومي معبر رفح

الأكثر قراءة

مصر والسعودية ترفضان المُمارسات التي تستهدف النيل من الحقوق الفلسطينية المشروعة

الآن.. جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021: تبدأ 23 وتنتهى 28

آخرها بيان الخارجية الأمريكية.. كيف تتحرك إدارة بايدن تجاه أزمة سد النهضة؟

المتحدة توقف التعامل مع المخرج محمد سامي

سائق قطار يوقف رحلته لإخماد حريق مجاور لشريط السكة الحديد في قنا

«الأطباء»: 1200 طبيب مصري طلبوا السفر إلى غزة لعلاج المصابين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الفلوس

د.كريمة الحفناوى

ذكرى النكبة وانتفاضة شعب لا يستسلم

محمد عبدالعزيز

إنهم السادة يا سادة.. «4» الإمام أحمد بن حنبل

د. الهلالى الشربينى الهلالى

ترسيخ القيم الأخلاقية.. مدخل لتحقيق المواطنة الصالحة والضبط الاجتماعى (1-2)

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

ثروت الخرباوي

هل الأحاديث هى ثلاثة أرباع الدين؟

صفاء النجار

لا تهرب عندما تأتيك الدموع

ماجد حبته

السد.. موقف أمريكى مختلف

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

ماليزيا: الھجوم الإسرائیلي على فلسطین انتهاك للقانون الدولي

صفارات الانذار تدوى فى تل ابيب..وصواريخ أطلقت من عزة بإتجاه إسرائيل

ماليزيا: نقف باستمرار إلى جانب الشعب الفلسطيني ونتضامن معه