رئيس دفاع النواب: مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها الأولى

قال اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والقيادي بحزب حماة وطن، إن مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها الأولى، وتحاول توفير كل سبل الدعم الممكنة للأشقاء بفلسطين بفتح معبر رفح واستقبالهم والوساطة المصرية لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن مصر أرسلت وفدًا لتل أبيب لتنفيذ هدنة إنسانية لوقف إطلاق النار لحماية الفلسطينيين من العدوان الصارخ الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي بآلات الحرب على المدنيين العزل والمصلين بالمسجد الأقصى، إلا أن الرفض الإسرائيلي للهدنة يعكس معاداتها ومخالفتها لكل المواثيق الدولية.

وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن لب الأزمة يكمن في رفض الجانب الإسرائيلي إيقاف الاستيطان، ورفض حل الدولتين الذي توافق عليه كل المؤسسات الدولية، لافتًا إلى الاحتلال الاسرائيلي يحاول فرض سياسة الأمر الواقع وترهيب الشعب الفلسطيني وتدمير البنية التحتية بغزة ورفض إدخال أي مواد بناء لإعادة تعمير غزة بل وهدم المنازل واستخدام الرصاص الحي أمام الفلسطينيين العزل لتهجيرهم قسريًا من منازلهم ، مشددًا على أن مجلس الأمن أصدر قانون حل الدولتين إلا أن هناك تراخيًا دوليًا لتطبيقه مما يهدد السلم والأمن بالشرق الأوسط .

وكان وزير الخارجية سامح شكرى أكد في كلمته أمام الاجتماع الوزراي الطارئ لجامعة الدول العربية، إعلان مصر رفضها التام واستنكارها للممارسات الإسرائيلية الغاشمة، واعتبارها ذلك انتهاك للقانون الدولي، وتقويضاً لفرص التوصل إلى حل الدولتين، وتهديداً جسيماً لركائز الأمن والاستقرار في المنطقة ، مؤكدًا أن ما تهدف إليه مصر لا يقتصر على تهدئة الوضع في القدس، فالمواجهة الحالية لم تندلع من فراغ وإنما على خلفية الغياب الكامل لكل أفق سياسي لتسوية القضية الفلسطينية عبر إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ولذا فإن مثل هذه الأزمات سوف تتكرر طالما لم تحل القضية الأساس والتي لن تختفي بمجرد تجاهلها، وتسوية القضية الأساس هي مسؤولية المجتمع الدولي، كما فتحت مصر معبر رفح أمام الجرحي الفلسطينيين للعلاج بمستشفيات العريش، كما أرسلت سيارات الإسعاف أمام المعبر انتظارًا لوصول المصابين.

وقامت قوات الاحتلال بالاعتداء على المصلين بالمسجد الأقصى، وتقوم بالاعتداء على أهالي حي الشيخ جراح لتهجيرهم من منازلهم بالقوة وهدمت عددًا من المنازل وأطلقت الرصاص الحي والصواريخ باتجاه الفلسطينيين