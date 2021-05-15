السبت 15 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بيطري الغربية يُعلن جاهزية مجزر السنطة عقب تطوير الصرف الصحي به

بيطري الغربية
بيطري الغربية

أعلن الدكتور حاتم كمال أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، اليوم السبت، إنه تم الانتهاء من أعمال توصيل الصرف الصحى بمجزر السنطة، على الصرف الصحى العمومى، ليكون جاهزًا لإستقبال كافة أنواع الذبائح من مركز ومدينة السنطة والمراكز المجاورة.
 

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن أعمال توصيل الصرف الصحى لمجزر السنطة على الصرف العمومى استمرت لنحو يومين شاملة الحفر ووضع المواسير الجديدة لافتا إلى أن التوصيل على العمومى سيقضي على أي طفح داخل المجزر، وذلك بالتعاون مع فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالسنطة ورئاسة مركز ومدينة السنطة.

وأشار أنور، إلى استمرار متابعة وإشرافه الدائم على قطاع المجازر طول أيام العيد والمرور على المجازر بمراكز ومدن المحافظة، بغرض التأكد من توفير البيئة السليمة لإنتاج لحوم طازجة بالعظام صالحة للاستهلاك الآدمي، وخالية من أي مسببات مرضية.

وعلى جانب متصل، أكد الدكتور حاتم كمال أنور، أن المديرية تقوم بالدور المنوط بها من مراقبة دائمة ومستمرة على كافة المنتجات الغذائية وخاصة اللحوم بشكل دائم ومستمر بالتنسيق مع مباحث التموين والرقابة التموينية بمديرية التموين، وأن الحملات التى قاموا بها حرروا خلالها مخالفات أبرزها الذبح خارج المجازر وتم وضع جميع المحاضر تحت تصرف النيابة العامة، مؤكدًا أن جميع الشكاوى التي ترد إلى مديرية الطب البيطرى بالغربية يبت فيها فورا سواء كانت عبر بوابة الحكومة الإلكترونية أو شكاوى مواطنين أو من غرفة العمليات أو من خلال الخط الساخن بالهيئة ولا يمكن باى حال من الأحوال تجاهل اى شكوى او غض الطرف عنها.

وأنه خلال العام المنقضى ورد إلينا 21 شكوى وتم التواصل مع الجهات المعاونة من مباحث التموين والرقابة التموينية بمديرية التموين وتم فحص جميع الشكاوى والرد عليها في حينه، وأن المخالفات لن تنتهى ولن يحجم المخالفون عن مخالفاتهم ولكننا نبذل كل الجهد لإحكام الرقابة البيطرية على أسواق بيع المنتجات الغذائية كافة واللحوم بصفة خاصة، ويتم ضبط أى مخالفات أينما كانت وبأي مركز من مراكز المحافظة وعرضها على النيابة العامة المختصة.

وقال مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن المجازر على مستوى المحافظة تقوم بتنفيذ المهام والأعمال المكلفة بها وتحت إشراف ومتابعة جهات عديدة رقابية منها الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة بالهيئة وإدارة التفتيش على اللحوم بالمديرية وإدارة المتابعة والرقابة التابعة لوزارة الزراعة وادارة التفتيش العام للهيئة العامة للخدمات البيطرية، من خلال المرور المفاجىء لإحكام الرقابة البيطرية على كافة المجازر والاسواق بالمحافظة، ويتم إرسال تقارير شهرية بكافة أعمال المديرية إلى كلًا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية وديوان عام المحافظة، وأن المديرية بكافة قطاعاتها تبذل أقصى الجهود لحماية المستهلك والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين من خلال الحملات اليومية على كافة المنافذ والأسواق وتطبيق اللوائح والقوانين التى تحفظ حقوق الاهالى وتقى من مختلف أنواع الامراض.

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