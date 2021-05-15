سهر الصايغ وأبطال "الطاووس" في سهرة الليلة ثالث أيام العيد على "النهار"

تعرض قناة النهار العامة مساء اليوم في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، سهرة خاصة تستضيف فيها الإعلامية ريهام سعيد فريق عمل مسلسل "الطاووس" الذي قام ببطولته جمال سليمان وسميحة أيوب وسهر الصايغ واحمد فؤاد سليم ورانيا محمود ياسين، وأخرجه رؤوف عبد العزيز ومن تأليف كريم الدليل.

وتكشف الفنانة سهر الصايغ ونجوم العمل كواليس تذاع لأول مرة عن المسلسل وتفاصيل التصوير والتحديات الفنية والقانونية التي واجهت العمل الذي أذاعته شبكة تليفزيون النهار على قناتيها العامة ودراما طوال شهر رمضان المبارك.

كما تعرض قناة النهار في ثالث أيام العيد فيلم "حماتي ملاك" ومسرحية "العيال كبرت" وفي السهرة تعرض فيلم "تيته رهيبة".

وتتوجه شبكة تليفزيون النهار بالتهنئة لمصر وللأمة الاسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتشكر مشاهديها في مختلف أنحاء الوطن العربي على ثقتهم الكبيرة فيما قدمته النهار من مسلسلات وبرامج طوال الشهر الفضيل.

أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل الطاووس

وشهدت الحلقة الاخيرة من مسلسل الطاووس والذي عرض خلال المارثون الرمضاني الماضي العديد من المفاجأت، وكانت مفاجأة أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "الطاووس"، وهو ظهور آمينة "سهر الصايغ"، وإنها لازالت على قيد الحياة، ولم تتوفى، بينما كانت حيلة زكية من كمال الإسطول، للحفاظ عليها خوفًا من محاولة قتلها مرة أخري من قبل ضياء شاهين و زين ضياء شاهين.

وحصد مسلسل "الطاووس" على مدار 30 حلقة، نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وردود فعل إيجابية تلقاها صناع وفريق عمل المسلسل الذي عرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، وأشاد الجمهور والنقاد والفنانين على حد السواء بالعمل، الذي طرح العنف ضد المرأة والاغتصاب والتحرش الذي تتعرض له.

أبطال وصناع مسلسل الطاووس

يشار إلى أن مسلسل " الطاووس"، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ،هبة عبد الغني، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، ، سيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.