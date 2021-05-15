نسرين أنور عكاشة: مطمئنة لرؤوف عبدالعزيز.. والباب الأخضر من أهم أعمال والدي

أعلن المخرج رؤوف عبدالعزيز خلال الساعات الماضية عن استعداده لخوض تجربة سينمائية جديدة من تأليف الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، تحمل اسم "الباب الأخضر"، وسيتم التحضير لها خلال الفترة المقبلة بعد الاتفاق مع ورثة الكاتب الكبير أسامة انور عكاشة لتنفيذ رائعته فيلم “الباب الأخضر” من إخراج رؤوف عبدالعزيز.

نسرين عكاشة تكشف تفاصيل الباب الأخضر

ومن جانبها أعربت نسرين أسامة أنور عكاشة، عن سعادتها الشديدة بتولي المخرج رؤوف عبدالعزيز مهمة إخراج فيلم الباب الأخضر بعدما تعاقدت مع شركته، قائلة :" إنها مطمئنة ولديها ثقة كبيرة وغير محدودة في رؤوف عبد العزيز لتقديم الفيلم، الذي يعد من أهم الأعمال السينمائية بالنسبة لوالدها"، مؤكدة أن رؤوف عبد العزيز يعد من المخرجين القلائل الذين لديهم أسلوب وشخصية مختلفة ظاهرة في أعمالهم ، فضلا عن كونه ليس مهتم بمقاييس السوق ولكن كل ما يشغل تفكيره هو تقديم عمل فني يعيش للتاريخ، وهذا الأمر واضح بشكل كبير سواء في إصراره على تقديم "الباب الاخضر"، وكذلك في أعماله الفنية الماضية والتي كان أخرها مسلسل "الطاووس" الذي عرض خلال موسم رمضان الماضي.

وأوضحت نسرين في بيان لها، أن فيلم "الباب الأخضر"، يعد من الأعمال الفنية المحببة لدى والدها الراحل ومن أقدمها وأهمها في نفس الوقت، حيث يعود تاريخ كتابة الفيلم إلي نهاية الثمانينات، وعلى الرغم من ذلك يحتوى على رؤية عصرية في تقديم أفكاره ، حيث يعد فيلم لكل زمان، لكونه يحتوى على مفاهيم وإسقاطات مستقبلية رغم مرور الزمن لا تزال موجودة في وقتنا الحاضر.

وأشارت ابنة الكاتب الكبير، إلي أنه خلال الشهور الماضية تم التواصل بينها وبين المخرج رؤوف عبد العزيز، واستقر على تنفيذ فيلم" الباب الأخضر"، حيث يعد الأقرب إلي طريقة تفكيره و رؤيتة كمخرج، ومن ثم الاتفاق على بدء تصويره خلال الفترة المقبلة, موضحة أن عامل الاحترام في التعامل الإنساني كان مسيطر على الموقف، خاصة أن رؤوف مقدر ومستوعب جدا فكر والدها ويريد المحافظة علية وتقديمه بالشكل الأمثل. فيلم الباب الأخضر،قصة وسيناريو وحوار أسامة أنور عكاشة،إخراج رؤوف عبد العزيز