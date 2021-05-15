السبت 15 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الثلاثاء.. جلسة طارئة للبرلمان العربي لبحث الأوضاع في فلسطين

البرلمان العربي
البرلمان العربي

يعقد البرلمان العربي، الثلاثاء المقبل، جلسة طارئة واجتماعات اللجان للبرلمان العربي في القاهرة خلال يومي 18-19 مايو الجاري، برئاسة عادل عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وذلك لمناقشة الأوضاع والتطورات الأخيرة في فلسطين والقدس والمسجد الأقصى، وما يتعرض له الفلسطينيين من اعتداءات وأعمال عنف، وانتهاكات وتجاوز لقرارات الشرعية الدولية.

كما يترأس العسومي، اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، بصفته رئيسًا للجنة فلسطين، والمقرر عقده في 18 مايو، واجتماع هيئة المكتب للبرلمان العربي خلال يومي 22-23 مايو، وذلك لبيان موقف برلماني عربي موحد، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمناصرة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتنسيق مع الاتحاد البرلماني الدولي لحث المجتمع الدولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في مدينة القدس وقطاع غزة، وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعرب البرلمان العربي عن خالص التعازي للسلطة الفلسطينية وشعب دولة فلسطين الشقيق في الشهداء الذين سقطوا جراء الاعتداءات الإسرائيلية، وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدًا دعم ومساندة الشعب الفلسطيني، وإدانة واستنكار الاعتداءات الإسرائيلية.

وفي وقتٍ سابق، وجه البرلمان العربي، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسلطات المصرية لفتح المستشفيات المصرية أبوابها لاستقبال الجرحى الفلسطينيين لعلاجهم وإنقاذ حياة الجرحى.

وأشاد البرلمان العربي في بيانٍ له اليوم السبت، بالمواقف المشرفة التي اتخذتها عدد من الدول لمساندة وإغاثة الأشقاء والجرحى الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم، محذرًا من خطورة استمرار تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وتجنيب شعوب المنطقة المزيد من التصعيد.

كما أشاد البرلمان العربي بقرار كل من؛ العاهل الأردني جلالة الملك عبدالله الثاني، والعاهل المغربي جلالة الملك محمد السادس، بإرسال مساعدات طبية وإنسانية إلى الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد البرلمان العربي أهمية تعزيز التضامن العربي لدعم فلسطين الأبية في مواجهة الاحتلال الغاشم، مستنكرًا التصعيد الإسرائيلي المتواصل بحق الشعب الفلسطيني والذي أودى بحياة العشرات من الأبرياء والأطفال.

ودعا البرلمان العربي سائر الدول العربية والإسلامية إلى التكاتف في هذه اللحظة الحرجة لمواجهة العدوان الإسرائيلي، وبذل كافة الجهود لمساعدة الشعب الفلسطيني وحشد المساعدات الإنسانية والطبية لإغاثة الجرحى الفلسطينيين.

وكالة أنباء البحرين
وكالة أنباء البحرين
جلسة طارئة البرلمان العربي فلسطين القدس المسجد الأقصى

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