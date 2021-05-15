السبت 15 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أعمال التطوير ورفع الكفاءة تصل منطقة السيدة نفيسة

محافظ بورسعيد: أعمال التطوير ورفع الكفاءة تصل منطقة السيدة نفيسة

منطقة السيدة نفيسة
منطقة السيدة نفيسة

تتوالى مشروعات التطوير ورفع الكفاءة في أحياء بورسعيد الشعبية والتي بدأت منذ فترة في حي الضواحي بتغيير الصورة من مناطق عشوائية ومساكن تأثرت بسوء الاستخدام وشوارع غير مجهزة بآليات الاستخدام اليومي إلى مناطق حضارية بدأت بمنطقة مساكن اللبانة بالقابوطي وقبلها منطقة مساكن فاطمة الزهراء من خلال المشروعات التي تنفذها المحافظة، بالاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها مؤسسة مشكاة نور.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن قطار التطوير ورفع الكفاءة وصل الي محطة مساكن السيدة نفيسة بحي الضواحي والتي تشهد أعمال تطوير شاملة للعقارات والطرق لتتوافق مع المشروعات الحيوية التي زحفت للمنطقة وغيرت صورتها تماما من منطقة عشوائية وساحات لتجميع المخلفات إلى أكبر وأحدث ميناء بري وملحق به حديقة ومنطقة خضراء على أحدث طراز من الحدائق المطورة فكان لزاما أن تمتد أعمال التطوير إلى منطقة السيدة نفيسة المجاورة لهذة المشروعات الحيوية.

وأضاف المحافظ أن أعمال التطوير شملت رفع كفاءة المرافق بمساكن السيدة نفيسة ودهان واجهات العمارات بشكل حضاري وإعادة رصف الشوارع الداخلية لها بعد تاهيلها وإنشاء مناطق خضراء وسط المنازل والشوارع وركزت الجهود علي تغيير الإنسان قبل البنيان من خلال اللقاءات التي نظمتها مجموعات مشكاه نور وغيرها مع سكان المنطقة كماحدث من قبل في مساكن اللبانة في تغيير السلوكيات والحفاظ علي ماتم من أعمال التطوير ورفع الكفاءة وتشكيل اتحاد شاغلين بكل عمارة يكون علي راس كل اتحاد مأمور لكل عمارة للإشراف علي أعمال الصيانة المطلوبة.

وقال المحافظ إن الصورة الحضارية ستكتمل داخل حي الضواحى في منطقة مساكن السيدة نفيسة وما يجاورها من مشروعات حيوية بعد افتتاح الميناء البري وما يتم حاليا من أعمال تطوير وتغيير الشكل تماما في قطاع كوبري الحي الاماراتي لتكون واجهه حضارية لمدخل بورسعيد الجنوبي الغربي الرابط بين ميناء بورسعيد البري ومحور ٣٠ يونيو والمنفذ الجمركي الجديد علي المحور  لما يواكب الشكل والمخطط العام التي نفذته المحافظة لتطوير وتجميل المداخل الخاصة بالمدينة علي الطرق السريعة في غرب وجنوب بورسعيد حول منفذي الرسوة والنصر والجميل.

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تتوالى مشروعات أعمال التطوير ورفع رفع كفاءة

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