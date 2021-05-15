«الكارثة الكبرى».. «كورونا» يقتل أكثر من ألف موظف مصرفي في الهند

خسرت المصارف الهندية أكثر من ألف موظف وأصيب عدة آخرون بفيروس كورونا، بحسب رابطة عموم موظفي بنوك الهند، مؤكدة على الخسائر الكبيرة التي ألحقها الفيروس بالدولة الأسيوية التي تكافح أسوأ أزمة متعلقة بالفيروس في العالم.

وقال إس ناجاراجان، سكرتير عام، الرابطة لوكالة بلومبرج للأنباء عبر الهاتف اليوم السبت: "لقد خسرنا أكثر من ألف زميل اليوم.. موظفو البنوك هم من موظفي الخطوط الأمامية والفيروس يؤثر عليهم".

وفي ظل إصابة أكثر من 24 مليون شخص بالمرض في الهند ووفاة أكثر من 266 ألفا و200 وسط أسرع تفش للفيروس في العالم، تخضع العديد من الولايات الهندية لإغلاق في ظل قواعد صارمة للبقاء في المنزل.

ولكن القطاع المصرفي مصنف كخدمة أساسية ويعفى جزئيا من أوامر الإغلاق، ومن المسموح للبنوك في بعض الحالات استدعاء ما يصل إلى 50 % من قوتها العاملة في أفرعها لتجنب أي عرقلة في الخدمات المصرفية.

وقال سي إتش فنيكاتاشالام سكرتير عام نقابة رابطة عموم موظفي بنوك الهند -وهي أكبر كيان لموظفي المصارف في الهند- لموقع "ماني كونترول"إن 1200 موظف توفوا جراء الفيروس.

وكشفت بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، عن إعطاء 1.41 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم حتى الآن.

ويقدر أحدث معدل تطعيم في العالم بنحو 22.1 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس البيانات المعلنة يوميا، وعلى مدار متوسط 7 أيام.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم 161.9 مليون حالة، وعدد الوفيات 3.36 مليون.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وبولندا وكولومبيا والمكسيك وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتصدر أمريكا أيضا دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الصين ثم الهند والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وإندونيسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان، تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.