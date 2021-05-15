السبت 15 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإثنين المقبل..

سياح بريطانيا يمكنهم دخول البرتغال دون قيود كورونا

كورونا
كورونا

ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم السبت، أن البرتغال ستعيد فتح البلاد للزائرين البريطانيين الحاملين لنتائج سلبية لتحليل بي سي ار للكشف عن فيروس كورونا اعتبارا من بعد غد الإثنين، على الرغم من تمديد الحكومة حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية الشهر الجاري بالتزامن مع استمرارها للتعافي من الموجة الثالثة لوباء كورونا.


وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني أن الإعلان جاء بعد أسبوع من إضافة حكومة المملكة المتحدة، البرتغال إلى القائمة الخضراء للبلدان التي يمكن للبريطانيين السفر إليها اعتبارًا من 17 مايو الجاري دون الحاجة إلى الحجر الصحي عند عودتهم.


ومن جانبها، أكدت الحكومة البرتغالية أنه سيسمح للسائحين البريطانيين دخول البرتغال اعتبارًا من منتصف ليل الإثنين المقبل، موضحة أن هذا القرار سيؤدي إلى إلغاء قيود السفر الأساسية المقررة حتى 16 مايو الجاري المتمثلة في أن أي شخص يدخل البرتغال سيكون عليه إجراء اختبار بي سي ار قبل 72 ساعة من المغادرة.


وأضافت الحكومة البرتغالية أن "أشخاص من المملكة المتحدة زاروا البرتغال واحتفلوا بثقافتنا وتقاليدنا ومعالمنا وتاريخنا واستمتعنا بكرم ضيافتنا على مدى عقود".

 

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.


وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.


وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

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