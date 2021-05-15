السبت 15 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سر عودة مصطفي قمر لمحركات البحث بمسلسل تلفزيوني وبرنامج مقالب

المطرب مصطفى قمر
المطرب مصطفى قمر

عاد النجم مصطفى قمر إلى محركات البحث بقوة خلال الفترة الماضية بعد حالة من النشاط الفني خلال شهر رمضان الماضي.

 

سر عودة مصطفي قمر لمحركات البحث

وعاد مصطفى قمر لجمهوره بقوة خلال شهر رمضان الماضي حيث قدم عمل فني بعد غياب فترة كبيرة عن التمثيل وصلت إلى 11 عاما منذ أن قدم الفيلم السينمائي  “فين قلبي” في عام 2017 مع كل من الفنانة يسرا اللوزي وشيري عادل وحقق وقتها نجاحا كبيرا، حيث كانت مشاركاته التمثيلية خلال السنوات الماضية بظهوره كضيف شرف في عدد من الأعمال الفنية ولكنه لم يقدم عمل كامل من بطولته كما شهد المسلسل عدد من الأغنيات بصوته ضمن أحداث العمل.

ولم يكتفي مصطفى قمر بالمشاركة في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل “فارس بلا جواز” بل تصدر  محركات البحث  من خلال مشاركته في برنامج المقالب “خمس نجوم” والذي قدمه مع كل من الفنانة غادة عادل، والمطرب محمد الشرنوبي، والفنان كريم فهمي، والفنانة اللبنانية نور والذي حقق ردود أفعال قوية أثناء عرضه على شاشة إم بي سي مصر الفضائية خاصة وأن فكرة البرنامج جديدة على المشاهد بالإضافة إلى استضافة البرنامج لكبار النجوم والنجمات في مصر والوطن العربي.

وبالرغم من النجاح الكبير الذي حققه برنامج “ 5 نجوم” إلا أن مصطفى قمر تصدر محركات البحث بعد نشوب خلاف قوي بينه وبين منتج البرنامج طارق فهمي بعد أن ظهر “قمر” في فيديو نشره عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي عبر فيه عن استيائه الشديد من الشكل الذي ظهر عليه برنامج 5 نجوم بداية من الدعاية وحتي عرض الحلقات بالإضافة إلى مخالفة بعض بنود العقد المبرم بينهما وعدم تقاضيه أجره بشكل كامل.

ووصل الأمر بين البوب مصطفى قمر ومنتج “5 نجوم” إلى القضاء المصري حيث اتهمه طارق فهمي بأنه قام بتسريب تفاصيل البرنامج قبل عرضه من خلال لقاءات تلفزيونية وحوارات صحفية أجراها “قمر” قبل عرض البرنامج.

 

أبطال وصناع مسلسل فارس بلا جواز

 

يذكر أن مسلسل "فارس بلا جواز" من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج معتز حسام، ويقوم ببطولته مصطفى قمر وطارق عبدالعزيز، وطارق الإبياري، ومحمد ثروت، وسليمان عيد، بجانب نخبة من النجوم كضيوف شرف، منهم صلاح عبدالله، بيومي فؤاد، ومن النجمات بشرى، داليا البحيري، هيدي كرم، ويزو، هنادي مهنا، وعايشة عثمان.

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