فرنسا تقترب من إعطاء 20 مليون جرعة لقاح مضاد لـ«كورونا»

تقترب فرنسا اليوم السبت، من بلوغ هدف إعطاء 20 مليون جرعة أولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، قبيل ترقب واسع لإعادة فتح أرصفة المطاعم الأربعاء فيما تبدأ الحكومة برفع تدابير العزل المفروضة على مستوى البلاد.



وأفادت السلطات أيضا عن استمرار تراجع أعداد المرضى المحتاجين للعلاج في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات.



وكتب وزير الصحة أوليفييه فيران في تغريدة الجمعة "مرة أخرى، قرابة 600 ألف عملية تلقيح اليوم"، مضيفا "غدا سيكون 20 مليون فرنسي على الأقل قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل"، ما يمثل قرابة 30 بالمئة من عدد السكان.



وقال رئيس الوزراء جان كاستيكس للصحافيين خلال زيارة مركز تلقيح في قاعة المؤتمرات في بورت دو فيرساي بباريس "منطق الأمور يجعلني أتفاءل".



وأضاف "إنها لحظة مهمة جدا للبلاد بأسرها، لأنها تدعم أهدافنا وضع حد لهذه الأزمة".



وتسعى الحكومة إلى إعطاء 30 مليون جرعة أولى بحلول 15 حزيران/يونيو. عندها، كما قال الرئيس إيمانويل ماكرون، سيتمكن جميع البالغين من التسجل للحصول على حقنة محجوزة للفئات ذات الأولوية ومن تجاوزوا 50 عاما.



وبلغ عدد المرضى في وحدات العناية المركزة الجمعة 4352 شخصا، أي أقل ب90 عن اليوم السابق وأدنى بكثير مقارنة بذروة الوباء التي سجلت 6001 إصابة خلال "الموجة الثالثة" من العدوى التي ضربت فرنسا اعتبارا من مارس.



والأربعاء ستعيد المتاحف والمسارح وصالات السينما وقاعات الحفلات الموسيقية فتح أبوابها بقدرة استيعابية محدودة بعد ستة أسابيع من الإغلاق ضمن تدابير وقف تفشي الجائحة. وسيتم تأخير موعد منع التجول على مستوى البلاد بحيث يبدأ الساعة التاسعة مساء (19,00 ت غ) بدلا من السابعة.



وستفتح متاجر السلع غير الضرورية أبوابها وسيسمح للمقاهي والمطاعم بفتح مساحاتها الخارجية للمرة الأولى منذ 30 أكتوبر.



وستتمكن المقاهي والمطاعم من خدمة الزبائن في الداخل اعتبارا من 9 يونيو، وسيتم رفع حظر التجول كليا في 30 يونيو إذا استمرت اعداد الإصابات في الانخفاض.