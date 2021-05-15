رفع 55 طن مخلفات في حملات نظافة بقرى المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة من شوارع ومداخل قرى تلة وطوخ الخيل خلال ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وقامت برفع 55 طن مخلفات من نقاط التجمع ونقلها للظهير الصحراوي.

وقال رضا مصطفي رئيس قرية طوخ الخيل انة في ضوء انتظام العمل ورفع حالة التأهب والاستعداد خلال ايام العيد لرصد اي مخالفة والتعامل معها وانتظام العمل بمنظومة النظافة حفاظا علي الصحة العامة ومنعا لانتشار الامراض ورفع التراكمات والقمامة من نقاط التجمع جوال ايام العيد مرتين يوميا علي الاقل، تم رفع 30 طن مخلفات من علي جانبي ترعة سري وبحر يوسف وترعة زاوية حاتم ومداخل وطرق صفط الغربية علي مدار اليوم.

واضاف محمد محمود رئيس قرية تلة ان اعمال النظافة شملت اليوم عزبة الهيمة ومدخل تلة ومدخل صفط الشرقية بمعدات الوحدة التي تمكنت من رفع 25 طن مخلفات وتراكمات.

وكان الدكتور رجب قياتى نائب رئيس مركز ومدينة المنيا قد قاد مساء أمس ، حملة رافقه خلالها محمود طنطاوى مساعد رئيس حى شمال المدينة، وحسام الفلاح و مصطفى سمير عضوا إدارة الإعلام، وفريق الاشغالات بالمجلس وعضو الإيرادات شملت المقاهى والكافيهات واماكن التجمعات والاسواق بمدينة المنيا للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا و توعية المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التهاون فى التعامل مع فيروس كورونا المستجد والذى يهدد العالم بأسره، مؤكدا على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة والمحافظة على مسافات التباعد، وعدم السلام باليد والمداومة على غسل اليدين باستمرار واستخدام المطهرات وعدم الخروج إلا للضرورة ، وعدم استخدام الاكواب الزجاجية والاطباق الصينى او غيره، واستخدام الاكواب والاطباق الورقية التى تستخدم مرة واحدة ويتم التخلص منها.

وأسفرت الحملة عن تحرير٣٦ محضر مخالفة الإجراءات الاحترازية بمدينة المنيا لعدم ارتداء الكمامة وتم التصالح الفورى من قبل المواطنين ، كما تم فض تجمع للمواطنين بكورنيش النيل ، .

وبدوره أكد العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، بتكثيف الحملات لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا، للعبور من الموجة الثالثة لكورونا بسلام ،تنفيذا لتعليمات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد.

186503389_1829184690592825_840874037957426236_n

186510057_1829184480592846_2680079423020526023_n

186503389_1829184690592825_840874037957426236_n