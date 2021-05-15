منعا للتهرب.. التأمينات تعلن إجراءات اشتراك التعامل بالقطاع الخاص

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه فى إطار تنفيذ قانون التأمينات الجديد، لابد وأن يلتزم الشخص عند التحاقه بعمل في القطاع الخاص بإخطار الهيئة على النموذج رقم (1) المرفق باللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه العمل وذلك منعاً للتهرب التأمينى. ​



وأكدت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن هناك عدة خطوات للحصول على الخدمة وهى أن يتقدم العامل بنموذج رقم 1 من أصل وصورتين إلى مكتب الهيئة الذى يقع في دائرة محل عمله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه العمل مرفق به المستندات الآتية :

- صورة المستند الدال علي تاريخ الميلاد مميكن.

-صورة من عقد العمل إن وجد.

- إقرار استلام العمل إن وجد.

- يتقدم باستمارة 1 والمرفقات السابقة إلي قسم المعلومات بمكتب التأمينات الذي يقع في دائرته محل نشاط صاحب العمل.

- بعد تأكد​ المكتب من جدية الالتحاق بواسطة مفتش الهيئة بإدراج العامل ضمن عمال المنشآة.



ونفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ما تردد مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف الصرف علي البطاقات الزرقاء القديمة اعتباراً من يونيو 2021.



ومن جانبه أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، مُشدداً على أن الدولة مستمرة في الوفاء بكافة المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاش والمستحقين عنهم دون أي انتقاص والتاكيد على أن صاحب المعاش له الحق الأصيل في اختيار أي جهة لصرف استحقاقاته التأمينية.



وأشار رئيس الهيئة إلي أن الدولة تسعي لإتاحة قنوات صرف متعددة لجميع اصحاب المعاشات و المستحقين عنهم و التحول من التعامل بالبطاقات البلاستيكية الحالية التي تحمل شعار الهيئة و يتم قبولها علي شبكة " 1-2-3 " و التي تدعم عمليات السحب النقدي فقط إلي أحد منتجات الجهاز المصرفي المتطورة و منها المحافظ الإكترونية من الهاتف المحمول و التي تدعم السبل المختلفة للإستخدام سواء المشتريات من خلال نقاط البيع الالكترونية او المشتريات عبر المواقع و التطبيقات الالكترونية و كذلك جميع عمليات الشراء من المحال التجارية بالإضافة الي سداد كافة الإستحقاقات الحكومية.