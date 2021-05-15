السبت 15 مايو 2021
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د. محمد الباز
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سياسي

«حماة الوطن» يشيد بالموقف المصري من الأحداث فى غزة وفتح معبر رفح

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

أشاد حزب حماة الوطن بالموقف المصري الرسمي من الأحداث فى غزة وفتح معبر رفح البري لاستقبال المصابين من قطاع غزة.
وأكد الحزب في بيان اليوم أنه يتابع عن كثب ما يحدث في قطاع غزة من عمليات القتل الوحشية الممنهجة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطينى في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وأدان الحزب بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى والاستهداف الوحشي للفلسطينيين في القدس وتدمير البنية التحتية في قطاع غزة .
ودعا الحزب  المجتمع الدولي لإدانة تلك الجرائم والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لحمايته ودعم نيل حقوقه المشروعة التي كفلها القانون الدولي، وإدانة ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات تجاه أبناء الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة، والتي نتج عنها سقوط  الشهداء والجرحى.

وطالب الحزب بضرورة أن تتوقف إسرائيل عن مهاجمة قطاع غزة  لكى يتوقف نزيف الدم الذى بدأ خلال الأيام والساعات الماضية فى أعقاب تطورات الوضع فى القدس والمسجد الأقصى الشريف.
كما طالب  مجلس الأمن  والمنظمات الإقليمية والدولية إلى تحمل مسؤولياتها لوقف هذه الاعتداءات حفاظاً على الأمن والسلم وفقاً لأحكام القانون الدولي.

وكان قد تقدّم سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، بجزيل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والأجهزة المعنية المصرية ووزارة الصحة المصرية وأطقمها الطبية.

وأكد السفير في بيان صادر عن السفارة، أن الخطوة جاءت “انطلاقا من قرار فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بفتح المستشفيات المصرية أبوابها لتلقي الجرحى الفلسطينيين علاجهم في مصر”، مثمنًا وقوف مصر بكافة مكوناتها بجانب الشعب الفلسطيني للعمل على إنقاذ حياة جرحى قطاع غزة، وتذليل كافة العقبات للتيسير على جرحى العدوان الإسرائيلي الغاشم حتى يتعافوا ويعودوا للوطن بسلام .

وأعلن السفير دياب اللوح تشكيل لجنة لاستقبال جرحى العدوان الآثم على قطاع غزة، الذين أصيبوا خلال الأيام المنصرمة، مؤكدًا أن السفارة “تتابع التنسيق مع وزارة الصحة المصرية والأجهزة المعنية المصرية لبدء نقل وعلاج جرحى قطاع غزة”.

وأكد حرص السفارة على خدمة أبنائها الجرحى ومرافقيهم، وسعيها لتذليل العقبات أمامهم حتى عودتهم واستشفائهم.

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