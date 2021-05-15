«كورونا يفرض سطوته».. روشتة تناول «تسالي العيد» دون أضرار صحية

روشتة لتجنب أضرار العكك والبسكويت في العيد

يمارس المصريون طقوسا مميزة في عيد الفطر المبارك، أهمها أكل الفسيخ والكحك والبسكويت، ولكن مع انتشار فيروس كورونا المستجد، أصبح الوضع متخلفا مائة وثمانين درجة، فما كان بالأمس القريب ممنتظرا ومحبوبا أصبح اليوم ممنوعا وضارًا.

وقال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، لـ "الدستور"، إن تناول الكعك والبسكوت لا يؤثر تأثيرا مباشرا على الإصابة بفيروس كورونا، ولكن الأغذية كثيرة السكر والدسم، تأثرا تأثيرا كبيرا على الجهاز المناعي، مما تكون العرضة للإصابة بفيروس كورونا أكبر لضعف الجهاز المناعي.

ونصح استشاري الحساسية والمناعة، بتناول الأغذية قليلة السكر والدسم على الأقل، حتى لا يتأثر الجهاز المناعي باالسكريات والدهون الكثيرة.

وفي ذات السياق، أكد الدكتور محمود السعودي، استشاري المناعة والصدر، أن تناول الكعك والبسكوت لا يؤثر على جهاز المناعة مطلقًا، ولكن على المواطنين الأكل منه باعتدال، لأن خير الأمور الوسط.

وأوضح استشار المناعة، أن هناك بعض أنواع الأكل التي يجب أن يكثر من تناولها المواطنين، أهمها الفواكه والخضر، والمكسرات مثل الجوز واللوز وعين الجمل وغيرها من المكسرات، فهي تساعد كثيرا على تقوية جهاز المناعة.

كما حذر أيضًا من تناول الفسيخ والرنجة، فهي مأكولات ضارة ولا فائدة منها، معبرا عن عدم أهميتها بقوله "ملوش لازمة"، مشيرا إلى أنه يراها مجرد "عَفَن".

وبحسب دراسات وتأكيد أطباء، فإن جهاز المناعة يتأثر من تناول السكريات والدهون بكسرة، فيضعف كثيرا، مما يجعل الإنسان عرضة للكثير من الأمراض المستوطنة، أشهرها مرض السكري ومرض ضغط الدم، والقولون، ومؤخرا الإصابة بفيروس كورونا الذي يتغذى على الجهاز المناعي، ويفتك بجسم الإنسان الضعيف.



وأكل الكحك والفسيخ أهم طقوس استقبال الساعات الأولى لعيد الفطر المبارك، فبعد انتهاء صلاة العيد تبدأ حفلة الكحك والشاى بالحليب فمن طقوس المصريين أن يتناولوا الكعك بعد الصلاة مباشرة وبعدها يبدأ المصريون فى الخروج إلى المتنزهات والحدائق ودور السينما.

ولم يكن العصر الحديث مخترعا لطقوس الأعياد ومنها أكل الكحك، فقد كانت الحضارة الفرعونية طقوس مميزة للاحتفال بالأعياد والمناسبات سواء في إظهار الاحتفال، أوتحضيرالموائد والأكلات المناسبة، وإبداعهم في تحضير كحك العيد وتسجيل هذه الأحداث على جداريات المعابد الفرعونية.

والكحك عادة أصيلة عند المصريين، فقد كانت أول صناعته في عصر الدولة القديمة، منذ حوالي خمسة آلاف عام، وكانت زوجات الملوك فى مصر القديمة تقدم "الكحك" للكهنة القائمين على حراسة هرم "خوفو".