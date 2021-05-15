السبت 15 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

انتظام توريد القمح بالفيوم ووصوله إلى 74 ألف طن (فيديو)

انتظام توريد القمح
انتظام توريد القمح بالفيوم ووصوله إلى ٧٣،٩٤٩ ألف طن

انتظمت اليوم السبت، عمليات توريد القمح بشون وصوامع الفيوم المختلفة والبالغ عددها ٣، و٤ هناجر، و٦ شونة بإجمالي ١٣ موقعا بنطاق المحافظة.

وأوضحت المحافظة في بيانها أن أعمال توريد القمح تسير بطريقة منتظمة، وأن الكميات الموردة حتى صباح اليوم بلغت ٧٣٩٤٩ طن قمح، من المستهدف توريده هذا العام.

من جانبه صرح خالد الجبالي رئيس قطاع المطاحن بالفيوم، بأنه واصلت شركة مطاحن مصر الوسطى اليوم الأحد،  عملية توريد محصول القمح، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث تم استلام حتى اليوم  ١٤الف طن بصوامع وشون الفيوم.

وأكد سيد حرزالله وكيل وزارة التموين بالفيوم، حرص المحافظة على تذليل العقبات أمام المزارعين حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد من القمح هذا العام، مشيراً إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً في سبيل الاهتمام بالمزارعين، وتقديم التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد، حتى توريد المحصول بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مؤكداً على ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع، والشون المطورة، والمخصصة لهذا الغرض.

واقال إنه تم تحديد 3 مواقع للتوريد كمرحلة أولى، هي صوامع طامية بطاقة تخزينية 60 ألف طن، وقصر الباسل بمركز إطسا بسعة تخزينية 60 ألف طن، ومطاحن مصر الوسطى بالفيوم بطاقة تخزينية 25 ألف طن.

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انتظام توريد القمح بالفيوم مطاحن المزارعين

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