«الكهرباء»: 24800 ميجاوات أقصى حمل متوقع اليوم

الكهرباء: اقصي حمل 24800 ميجاوات دون تخفيف أحمال

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أقصى حمل متوقع للشبكة مساء اليوم السبت 24800 ميجاوات، فيما كان أقصي حمل أمس الجمعة 23400 ميجواات.

وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن إجمالي الفارق في الطاقة الكهربائية بين المتوقع والمتاح مساء اليوم السبت 22050 ميجاوات، فيما كان أدني حمل أمس الجمعة 17800 ميجاوات.

فارق المتوقع والمتاح 2000 ميجاوات

ولفت جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الفارق بين المتوقع والمتاح وأقصي حمل اليوم السبت يصل إلى نحو 2000 ميجاوات دون تخفيف أي أحمال.

وذكر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن خفض استهلاك الطاقة دون المساس براحة الأفراد يعد من أحد مهمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية عبارة عن مجموعة من الإجراءات أو التقنيات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة دون المساس براحة الأفراد أو إنتاجيتهم واستخدام الطاقة عند الحاجة الحقيقية لها، حيث إن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها لا يعني منع استهلاك الطاقة بقدر ما يعني استخدام هذه الطاقة بأسلوب أكثر كفاءة بما يحد من إهدارها.

أهمية الترشيد وفوائده لترحيل الأحمال غير الضرورية

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن قطاع الكهرباء يتحمل مبالغ طائلة سنويًا لتغطية أحمال الذروة، والتي تستغرق فقط عددًا محدودًا من الساعات خلال فصل الصيف، لذلك من الضروري تعريف المواطنين على أهمية الترشيد وفوائده لترحيل الأحمال غير الضرورية خارج وقت الذروة، بالإضافة إلى اتباع الترشيد في استخدام الإنارة والأجهزة الكهربائية، مما يعود بالنفع على المواطن والدولة.