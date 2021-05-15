غلق ملاهي وفض سرادقات عزاء وأفراح لمجابهة كورونا في الشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الأمن في تنفيذ حملاتها المكبرة لفض الموالد والملاهى وسرادقات العزاء والأفراح والتأكد من توقيتات الغلق المقررة للمحال التجارية والمقاهى والكافتي ريات وقاعات الأفراح والإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

و قامت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز أبوحماد بغلق وتشميع 6ملاهى وألعاب أطفال ، كما قامت رئاسة مركز ديرب نجم بإزالة ملاهى بمدخل مدينة ديرب نجم فضلاً عن فض مولد "أبو شبانة " بالوحدة المحلية بالعصايد للمرة الثانية وتفرقة الباعة والمواطنين ورفع الإشغالات وإخلاء المنطقة تماماً وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب الملاهى.

وتطبيقاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بشأن الالتزام بتطبيق حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية بفض سرادقات الأفراح والعزاء لمجابهه الموجة الثالثة لفيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة المواطنين ، قامت رئاسة حى أول الزقازيق بفض فرح بأحد القاعات المفتوحة لاختراقه قرار الحظر واستمراره بعد الساعة التاسعة مساء، وكذلك قامت رئاسة مركز ديرب نجم بفض سرادقين أفراح بعزبة هيلانة وقرية فرغلى بالوحدة المحلية بقرموط صهبرة وتم رفع الفراشة وأعمال الإنارة والكراسى وتفريق الأهالى ،كما تم فض سرادق عزاء بقرية الطيبة بمعرفة رئاسة مركز الزقازيق.

ولمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وغلق المحال التجارية في مواعيدها ورفع الإشغالات التى تعوق حركة السير شنت الأجهزة التنفيذية بمراكز ديرب نجم وبلبيس وههيا والزقازيق حملات مكثفة أسفرت عن تحرير محاضر لعدد (12) محال تجارى بمدينة ديرب نجم لعدم إلتزامهم بمواعيد الغلق ،كما أسفرت الحملة بمركز بلبيس على رفع (49) حالة إشغال مخالف وتحرير 8 محاضر إشغال طريق وإزالة 31 لافتة مخالفة وتحرير (3) محاضر لتقديم الشيشة ومصادرة (31) شيشة تواجدت بكافية مخالف وتغريم (7) مواطنين لعدم إرتداء الكمامة الواقية ، وكذلك تم تغريم (20) مواطن بمركز ههيا لعدم ارتداء الكمامة الواقية، كما تم مصادرة عدد(8) شيشة وغلق وتحرير محضر لمقهى مخالف لميعاد الغلق بمدينة أبو كبير، بالإضافة لقيام لرئاسة حى أول الزقازيق بغلق أحد المطاعم بشارع طلعت حرب لمخالفته تطبيق الإجراءات الاحترازية واختراقه لميعاد الغلق.

ناشد محافظ الشرقية المواطنين بعدم التواجد داخل تجمعات عزاء أو أفراح أو موالد وملاهى والالتزام بارتداء الكمامة الواقية وعدم النزول إلا فى حالات الضرورة القصوى لتسهيل مهمة الدولة فى التعامل مع أى تداعيات محتملة للموجة الثالثة لفيروس كورونا للحد من انتشاره ، وحفاظاً على سلامة الجميع.