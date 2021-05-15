التحقيق في سرقة «حلق ذهب» من متوفية بكورونا داخل مستشفى بقنا

قرر الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة قنا، اليوم السبت، فتح تحقيقات مكبرة في واقعة اختفاء قرط ذهبي من سيدة توفيت بفيروس كورونا داخل مستشفى قنا العام منذ أيام قليلة.

وقال وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة قنا، في تصريحات صحفية له اليوم السبت، إن التحقيقات سوف تتم بكل شفافية، في واقعة اختفاء الحلق الذهبي الخاص بسيدة توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد داخل قسم العزل بمستشفى قنا العام بمدينة قنا، والذي خصص لاستقبال مصابي الفيروس المستجد.

وأضاف وكيل الوزارة في سياق تصريحاته، إنه عقب الواقعة التي أثيرت منذ أيام قليلة بمحافظة قنا، فقد تقرر نقل المصابين والمشتبه بإصابتهم بالفيروس داخل سيارات الإسعاف، دون ان يكونوا يرتدين المشغولات الذهبية، إلي جانب تسليم اي مشغولات ذهبية لإدارة مستشفى العزل، وتحرير محضر رسمي بما تم تسليمه يحمل توقيع ممرضتين، وذلك في حالة عدم وجود مرافق للحالة المصابة، اما في حالة وجود مرافق يتم تسليمه كافة المشغولات الذهبية الخاصة بالحالة المصابة.

وكان مواطن بمحافظة قنا، قد شكا إدارة مستشفى قنا العام، وذلك بسبب اختفاء القرط الذهبي الخاص بوالدته منذ أيام قليلة، وذلك عقب وفاتها إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعدما أنكر الممرضون والطاقم الطبي رؤيته.

وكان اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أعلن عن تخصيص 7 مراكز جديدة لتلقى لقاح فيروس كورونا بمحافظة قنا ليصبح إجمالي مراكز التطعيم بلقاح فيروس كورونا في المحافظة 8 مراكز، يأتى ذلك فى إطار تنفيذ تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالتوسع في مراكز تلقي اللقاح بالمحافظات الاعلى في نسب التسجيل على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاح بهدف تخفيف اعباء الإنتقال لمن يرغب في أخذ اللقاح .



وأوضح محافظ قنا أن مراكز تلقى اللقاح الجديدة هى " وحدة صحة الأسر بنجع القزاز بمركز أبوتشت ، وحدة صحة الأسرة بنجع شاهين بمركز فرشوط ، مركز صحة الأسرة بنجع حمادى ، جمعية الإخلاص بمركز دشنا ، مركز صحة الأسرة بنقادة ، وحدة صحة الأسرة بالقلعة بمركز فقط ، مستشفى قوص المركزى "، مشيرا إلى أن الطاقة الإستيعابة لكل مركز تتراوح ما بين 75 إلي 100 مواطن يوميا .



ومن جانبه قال الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحه والسكان أنه سيتم استقبال المواطنين لإعطائهم اللقاح بالمراكز الجديدة بدءا من الغد الخميس الموافق 13 مايو الجارى على أن تفتح أبوابها امام الجمهور بدءا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا طوال أيام الإسبوع داعيا المواطنين إلى ضرورة التسجيل على الموقع الإلكترونى لوزارة الصحة لتلقى اللقاح ،مؤكدا أن اللقاح آمن ومجاني