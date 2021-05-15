السبت 15 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة على المتنزهات في سوهاج للتأكد من تطبيق قرار الغلق

حملة على المتنزهات
حملة على المتنزهات في سوهاج

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج، اليوم السبت، حملة برئاسة فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بإغلاق الحدائق والمنتزهات العامة، وذلك خلال  أيام إجازة عيد الفطر المبارك.

وشملت الحملة المرور على العبارة النهرية بجزيرة الخزندارية دائرة المركز، والتأكد من سير العمل بها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وعدم التزاحم، وعدد من أماكن الترفيه والمنتزهات دائرة المركز.

ومن جانبها قالت فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، إنه جرى تشكيل غرفة عمليات منذ أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وغلق الحدائق والمنتزهات والأماكن المنصوص عليها قانونا وذلك للحرص الشديد على صحة وسلامة المواطنين.

شارك في الحملة أشرف محمد محمود نائب رئيس المدينة، ومسؤولى الاشغالات والتفتيش المالى والعمليات والأزمات والعلاقات العامة بطهطا، وذلك فى إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بضرورة المتابعة المستمرة والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والمرور والمتابعة والتأكد من غلق الحدائق والمنتزهات والتأكد من سير حركة العبارة النهرية وتطبيق الإجراءات الاحترازية بمركز ومدينة طهطا.

جدير بالذكر أنه شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج، برئاسة فريدة سلام رئيس المركز وبالتنسيق مع قوات الشرطة، حملة للمرور والمتابعة على المحال التجارية والمقاهي والكافتيريات للتأكد من مدى الالتزام بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

أسفرت الحملة عن تحرير 18 مخالفة عدم ارتداء الكمامة، وضبط ومصادرة 7 شيش، كما تم تحرير 3 محاضر لمقاهي ومحال تجارية، وتم غلق وتشميع محل علافة لمخالفته مواعيد الغلق المقررة قانونا.

ويأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ، بضرورة المتابعة المستمرة والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق والحرص الشديد على صحة وسلامة المواطنين.

حملة اجراءات سوهاج اجتماع السبت

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