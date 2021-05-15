شيخ صوفية الصين: حماية المسجد الأقصى وتحريره مسئولية العالم الإسلامي كله

قال الشيخ عبدالرؤوف اليمانى الحسيني شيخ صوفية الصين، إنه يدين ويستنكر مايحدث في فلسطين من قتل للأبرياء والعزل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية التي اعتدت على المصلين الساجدين داخل المسجد الأقصي المبارك في العشر الآواخر من شهر رمضان المعظم، وهذا إن دل فيدل على الاستهتار الذي تنظر به دويلة الاحتلال الإسرائيلية إلى الأمة الإسلامية فلذلك وجب الوقوف بقوة لهذه الغطرسة الإسرائيلية حتى يعود الحق لأهله وتعود القبلة الأولى للمسلمين كما كانت في السابق.

وتابع "اليمانى" في تصريحات خاصة، أن تحرير المسجد الأقصى مسئولية العالم الإسلامي كله وليس دولة بعينها وهذا ما يجب أن نسعى إليه جميعاً حتى يعود الحق لأهله وتعود الأمور لنصابها الحقيقي وتحرر الأراضي الفلسطينية من قبضة الاحتلال، لأن ما يحدث يدل على أنهم ضد المسلمين وضد قبلتهم الأولى التي أسري المولى سبحانه وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم إليها.



وأوضح "اليمانى" أن صوفية الصين تعلم جيداً كمية العداء التي تكنها إسرائيل للعرب والمسلمين لذلك وجب على كل مسلم مقاطعة هذا الكيان الصهيوني الغاشم حتى تعود حقوق شعب فلسطين وتحرر كامل أراضيه من أيدي الصهاينة الذين يسعون في الأرض خرابا وفساداً.