السبت 15 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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كيف نتعرف على أعراض كورونا لدى الأطفال؟

اعراض كورونا للأطفال
اعراض كورونا للأطفال

قد يتعرض الأطفال للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد_19)، مثلهم مثل البالغين بالأعراض نفسها الخاصة بهم.

وذكر موقع health  الطبي، أن أولى الأعراض التى تظهر عقب الإصابة بفيروس كورونا هي فقدان الشم والتذوق، وألم في العضلات أو المفاصل ومن ثم حدوث السعال الجاف، وارتفاع درجة الحرارة وضيق التنفس، وهناك من الأطفال من يتعرض لمشاكل في التنفس ومشكلات في الجهاز الهضمي.

ووفقًا لما جاء بموقع mayoclinic يُصاب الأطفال بفيروس كورونا المستجد وقد يحتاجون للخضوع في العناية المركزة، أو دخول المستشفى خاصة الأطفال المصابون بالأمراض المزمنة كالسمنة والسكر والضغط، والربو والقلب، والأطفال يتأثرون بالفيروس حيث يوجد العديد من الفيروسات الأخرى مثله مثل الزكام فالأطفال يصابون به ومن الممكن أن يوفر الإصابة بالزكام تزويدهم ببعض الحماية ضد فيروس كورونا المستجد.

أما بالنسبة لشدة المرض فالأطفال دون سن السنة يحتمل التعرض بشدة بالمقارنة بالأكبر سنًا، بسبب عدم نضج مناعتهم بالشكل الكامل، حيث أن شعبهم الهوائية أصغر، ما يجعلهم أكثر عرضة للمشاكل التنفسية في حالة العدوى بالفيروسات التنفسية.

أما فيما يخص اللقاح يتوفر للأشخاص 16 عامًأ فأكبر، وقد بدأت الشركات بالتجارب السريرية على أطفال لا تقل أعمارهم عن 12 عامًا، أما بالنسبة للأطفال الأصغر سنًا فقد بدأت الدراسات الخاصة بهم.

كيفية التعامل في حالة ظهور الأعراض 

أوضح الأطباء أنه لابد من التعامل بصورة سريعة بمجرد ظهور الأعراض على الطفل، يجب التوجه للطبيب الخاص ومن ثم عزل الطفل نهائيًا عن ما حوله، وأن يكون له الأغراض الشخصية الخاصة به، ونتبع التعليمات الخاصة من منظمات الصحة العالمية فيما يخص العزل والنصائح، والاهتمام بتناول الطعام والمشروبات التى تشمل فيتامين سي وغيرها من الفيتامينات الهامة للطفل.

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