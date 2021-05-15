أقل من ثلث موظفي مستشفيات هونج كونج تلقوا تطعيم كورونا

جرى تطعيم أقل من ثلث طاقم هيئة المستشفيات في هونج كونج ضد كوفيد19-، بحسب ما قاله هنري فان رئيس الهيئة، مؤكدا على وضع صعب للغاية تواجه المدينة في محاولة التطعيم الكامل للسكان الكارهين للتلقيح.



وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون في هونج كونج اليوم السبت، نقلا عن رئيس هيئة المستشفيات وهي هيئة قانونية ، القول في برنامج إذاعي، إن نحو 30 % أو قرابة الـ24 ألف من موظفي الهيئة العاملين بدوام كامل تلقوا جرعات.



وقال فان، في التصريحات التي أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء، إن الهيئة خصصت فرقا لتطعيم موظفيها وعرضت على الموظفين نصف يوم إجازة بعد تلقي الجرعة.



ودعا الرئيس التنفيذي لهيئة المستشفيات توني كو سكان المدينة وموظفي الرعاية الصحية إلى تلقي التطعيم في أسرع وقت ممكن، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون في هونج كونج.



قامت هونج كونج بتلقيح نحو 6ر12 % من سكانها حتى 14 مايو، بحسب بيانات بلومبرج ، رغم أن لديها جرعات تكفي لكل السكان، وتتناقض التحديثات البطيئة مع دول مثل المملكة المتحدة حيث بلغت نسبة التلقيح بها 41.5 % وسنغافورة 27.5 % حيث أن الطلب يفوق المتوفر من اللقاح.



وحثت حكومة هونج كونج مواطنيها على تلقي التطعيم قبل سبتمبر عندما تنتهي صلاحية بعض الجرعات فيما تتراكم الجرعات غير المستخدمة.

كشفت بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، عن إعطاء 1.41 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم حتى الآن.

ويقدر أحدث معدل تطعيم في العالم بنحو 22.1 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس البيانات المعلنة يوميا، وعلى مدار متوسط 7 أيام.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم 161.9 مليون حالة، وعدد الوفيات 3.36 مليون.



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وبولندا وكولومبيا والمكسيك وإيران.



كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتصدر أمريكا أيضا دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الصين ثم الهند والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وإندونيسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان، تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.