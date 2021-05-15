السبت 15 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا يؤانس يترأس صلاة القداس الإلهي بكنيسة البابا أثناسيوس الرسولي

اسقف اسيوط
اسقف اسيوط

ترأس الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط للأقباط الأرثوذكس، اليوم، صلاة القداس الإلهي، بكنيسة البابا أثناسيوس بدير الزاوية بأسيوط.

 

شاركه في إتمام صلوات القداس الإلهي عددًا من كهنة الكنيسة إلى جانب الشمامسة، وكان حضور الشعب خلال صلوات القداس الإلهي بنسبة 25% مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازية.

ومن المُقرر أن يترأس أسقف أسيوط مساء اليوم صلاة التسبحة بكنيسة مارمرقس الرسول بأسيوط.

وفترة الخماسين المُقدسة، التي تحتفل بها الكنيسة المصرية، حاليًا،  تبدأ منذ يوم عيد القيامة المجيد، وحتى عيد العنصرة، وهي عبارة عن 50 يومًا مُتصلة من الأفراح داخل الكنيسة، حيث تكتسي بالستائر البيضاء، ويتغنى مرتلو الكنائس بالنغمات والمقامات الموسيقية المفرحة في القداسات الإلهية، والمعروفة بالنغمة "الفرايحي".

وينقطع المسيحيون خلال فترة الخماسين، عن الصوم نهائيًا، فلا يصام فيها أي يوم، حتى يومي الأربعاء والجمعة، اللذين يعتبران من أصوام الزهد ذات الدرجة الأولى في الكنيسة لا يُصام بهما مُطلقًا خلال فترة الخماسين المُقدسة.

وفي اليوم الأربعين من القيامة تحتفل الكنيسة بعيد الصعود، أي صعود الرب إلى السماء بعدما وعد بإرسال الروح القدس، وهو ما تحقق بعد عشرة أيام من صعوده.

وفي اليوم التاسع والثلاثين من الخمسين المقدسة يُحتفل يوميًا بدورة القيامة في الكنيسة في حالة إقامة القداس الإلهي، تعبيرًا عن ظهورات الرب لبعض من خواصه ليؤكد قيامته المقدسة ويُختتم بالاحتفال بالقيامة في دورة احتفالية في صلوات رفع بخور باكر عيد الخمسين.

أما في الفترة من عيد الصعود وإلى تسعة أيام من بعده، فيُحتفل بدورة احتفالية في داخلها الهيكل فقط لأنه هو السماء عينها وذلك طبقًا لتوصية صدرت من المجمع المقدس في مجلة الكرازة في 27 أبريل 2001، حيث تكون الدورة بعد عيد الصعود بأيقونتيّ القيامة والصعود في جميع قداسات الأيام والآحاد داخل الهيكل.

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