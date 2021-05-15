16790 مواطنًا تلقوا لقاح كورونا جرعة أولى و 3363 جرعة ثانية بالقليوبية

كشفت محافظة القليوبية أن إجمالي من حصلوا على لقاح كورونا وفق بيانات مديرية الصحة بالمحافظة بلغ منذ انطلاق الحملة حتى الآن 16790 مواطنا جرعة أولى 3363 جرعة ثانية.

حيث حصل على اللقاح 5809 على الجرعة الأولى و 1281 على الجرعة الثانية بمستشفى كفر شكر المركزى و 5098 جرعة أولى و 865 جرعة ثانية بمركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب و 5488 جرعة اولي 1217 جرعة ثانية بمركز طبى حجازى بشبرا، و58 جرعة أولى بمستشفى الرمد ببنها، و23 جرعة اولي بالوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، و16 جرعة أولي بالوحدة الصحية بسندبيس بالقناطر الخيرية و 298 جرعة اولي ببنك الدم بأسنيت مركز كفر شكر.



كانت محافظة القليوبية قد أعلنت افتتاح 3 مراكز جديدة لمنظومة تلقي لقاح كورونا المستجد بمدينة العبور ومشتهر مركز طوخ واسنيت مركز كفر شكر ليرتفع عدد المراكز المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورنا المستجد إلي 9 مراكز علي مستوي المحافظة لتخفيف الضغط على المراكز ضمن المنظومة والتسهيل علي المواطنين في كافة أنحاء المحافظة.

فيما أعلنت محافظة القليوبية افتتاح مركزين جديدين لمنظومة تلقي لقاح كورونا المستجد بمدينة العبور ومشتهر مركز طوخ ليرتفع عدد المراكز المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد إلى 8 مراكز على مستوى المحافظة لتخفيف الضغط على المراكز ضمن المنظومة والتسهيل على المواطنين في كافة أنحاء المحافظة.

وقال الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إنه تقرر فتح المركزين الجديدين في بوحدة الحي الثانى بالعبور والوحدة الصحية بقرية مشتهر مركز طوخ بجانب المراكز الأخرى التي تقدم الخدمة وهي وحدة الاحراز بشبين القناطر ووحدة سندبيس بالقناطر الخيرية ومستشفى الرمد ببنها ومستشفي كفر شكر المركزي ووحدة طب الأسرة بسنديون مركز قليوب ومركز طبي حجازي بشبرا.

وأضاف عبد الغني أن المراكز تشهد إقبال كبير من المواطنين لتلقي اللقاح مشيرا إلى استعداد كل مستشفيات المحافظة العام والجامعي والتأمين الصحي لإستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد مشددا على وجود رصيد استراتيجي من الأكسجين سواء سائل أو إسطوانات لمواجهة أى طوارئ.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أنه تقرر فتح المراكز ال3 بوحدة الحي الثانى بالعبور والوحدة الصحية بقرية مشتهر مركز طوخ.