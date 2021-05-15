السبت 15 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

16790 مواطنًا تلقوا لقاح كورونا جرعة أولى و 3363 جرعة ثانية بالقليوبية

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

كشفت محافظة القليوبية أن إجمالي من حصلوا على لقاح كورونا وفق بيانات مديرية الصحة بالمحافظة بلغ  منذ انطلاق الحملة حتى الآن 16790 مواطنا جرعة أولى 3363 جرعة ثانية.

حيث حصل على اللقاح 5809 على الجرعة الأولى و 1281 على الجرعة الثانية بمستشفى كفر شكر المركزى و 5098 جرعة أولى و 865 جرعة ثانية بمركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب و 5488 جرعة اولي 1217 جرعة ثانية بمركز طبى حجازى بشبرا، و58 جرعة أولى بمستشفى الرمد ببنها، و23 جرعة اولي بالوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، و16 جرعة أولي بالوحدة الصحية بسندبيس بالقناطر الخيرية و 298 جرعة اولي ببنك الدم بأسنيت مركز كفر شكر.


كانت محافظة القليوبية قد أعلنت افتتاح 3 مراكز جديدة  لمنظومة تلقي لقاح كورونا المستجد بمدينة العبور ومشتهر مركز طوخ واسنيت مركز كفر شكر ليرتفع عدد المراكز المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورنا المستجد إلي 9 مراكز علي مستوي المحافظة لتخفيف الضغط على المراكز ضمن المنظومة والتسهيل علي المواطنين في كافة أنحاء المحافظة.

فيما أعلنت محافظة القليوبية افتتاح مركزين جديدين لمنظومة تلقي لقاح كورونا المستجد بمدينة العبور ومشتهر مركز طوخ ليرتفع عدد المراكز المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد إلى 8 مراكز على مستوى المحافظة لتخفيف الضغط على المراكز ضمن المنظومة والتسهيل على المواطنين في كافة أنحاء المحافظة.

وقال الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إنه تقرر فتح المركزين الجديدين في بوحدة الحي الثانى بالعبور والوحدة الصحية بقرية مشتهر مركز طوخ بجانب المراكز الأخرى التي تقدم الخدمة وهي  وحدة الاحراز بشبين القناطر ووحدة سندبيس بالقناطر الخيرية ومستشفى الرمد ببنها ومستشفي كفر شكر المركزي ووحدة طب الأسرة بسنديون مركز قليوب ومركز طبي حجازي بشبرا.

وأضاف عبد الغني أن المراكز تشهد إقبال كبير من المواطنين لتلقي اللقاح مشيرا إلى استعداد كل مستشفيات المحافظة العام والجامعي والتأمين الصحي  لإستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد مشددا على وجود رصيد استراتيجي من الأكسجين سواء سائل أو إسطوانات لمواجهة أى طوارئ.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أنه تقرر فتح المراكز ال3 بوحدة الحي الثانى بالعبور والوحدة الصحية بقرية مشتهر مركز طوخ.

وزارة الصحة محافظة القليوبية وكيل وزارة الصحة لقاح كورونا كورونا المستجد

الأكثر قراءة

مصر والسعودية ترفضان المُمارسات التي تستهدف النيل من الحقوق الفلسطينية المشروعة

الآن.. جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021: تبدأ 23 وتنتهى 28

آخرها بيان الخارجية الأمريكية.. كيف تتحرك إدارة بايدن تجاه أزمة سد النهضة؟

المتحدة توقف التعامل مع المخرج محمد سامي

سائق قطار يوقف رحلته لإخماد حريق مجاور لشريط السكة الحديد في قنا

«الأطباء»: 1200 طبيب مصري طلبوا السفر إلى غزة لعلاج المصابين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الفلوس

د.كريمة الحفناوى

ذكرى النكبة وانتفاضة شعب لا يستسلم

محمد عبدالعزيز

إنهم السادة يا سادة.. «4» الإمام أحمد بن حنبل

د. الهلالى الشربينى الهلالى

ترسيخ القيم الأخلاقية.. مدخل لتحقيق المواطنة الصالحة والضبط الاجتماعى (1-2)

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

ثروت الخرباوي

هل الأحاديث هى ثلاثة أرباع الدين؟

صفاء النجار

لا تهرب عندما تأتيك الدموع

ماجد حبته

السد.. موقف أمريكى مختلف

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

ماليزيا: الھجوم الإسرائیلي على فلسطین انتهاك للقانون الدولي

صفارات الانذار تدوى فى تل ابيب..وصواريخ أطلقت من عزة بإتجاه إسرائيل

ماليزيا: نقف باستمرار إلى جانب الشعب الفلسطيني ونتضامن معه