الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بمجزر السنطة في الغربية

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، اليوم السبت، إنه تم الانتهاء من أعمال توصيل الصرف الصحى بمجزر السنطة، على الصرف الصحي العمومي.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن أعمال توصيل الصرف الصحى لمجزر السنطة على الصرف العمومى استمرت لنحو يومين شاملة الحفر ووضع المواسير الجديدة لافتا أن التوصيل على العمومى سيقضى على أى طفح داخل المجزر، وذلك بالتعاون مع فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالسنطة ورئاسة مركز ومدينة السنطة.

وأشار " أنور"، إلى استمرار متابعته وإشرافه الدائم على قطاع المجازر طوال أيام العيد والمرور على المجازر بمراكز ومدن المحافظة، بغرض التأكد من توفير البيئة السليمة لإنتاج لحوم طازجة بالعظام صالحة للاستهلاك الآدمي، وخاليه من أي مسببات مرضية.

وكان محافظ الغربية، قد شدد على كافة التنفيذيين بالتنسيق الكامل لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية منعاً للإصابة بفيروس كورونا المستجد ( في ظل الاستعداد للموجة الثالثة، مشدداً على عدم إقامة أي موائد رمضانية أو الاعتكاف بالمساجد، خلال شهر رمضان، وكذا عدم فتح الأضرحة وحظر إقامة سرادقات العزاء أو أي احتفالات أخرى، و ضرورة الالتزام بتطبيق كافة تعليمات وزارة الأوقاف في هذا الشأن.

متابعة تطبيق المواعيد الصيفية لإغلاق المحلات

كما أكد المحافظ على ضرورة المتابعة الدورية الخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية الجديدة والتي أوصت بها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق وفتح المحلات التجارية والمطاعم وخلافه، بداية من يوم السبت الموافق 17 إبريل المقبل مع ضرورة الالتزام بنسب التواجد المقررة التي تضمن السلامة العامة في المطاعم والكافتيريا وغيرها، والتشديد على إلزام العاملين والمواطنين المترددين على جميع الأسواق أو المنشآت الحكومية أو البنوك وخلافه بارتداء الكمامات الوقائية.



كما شدد لمتابعة الدورية لمواقف السيارات للتأكد من استمرار تنفيذ الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المحافظة ، لمجابهة انتشار الفيروس بإلزام السائقين بارتداء الكمامات، مشدداً على ضرورة انتظام عمليات التطهير والتعقيم بمختلف مواقف السيارات بشكل دوري للحد من نقل العدوى بين المواطنين.