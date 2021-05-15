السبت 15 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تعزيزات عسكرية إسرائيلية تشمل دبابات تصل إلى حدود قطاع غزة

الاحتلال
الاحتلال

أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل، بوصول تعزيزات عسكرية إسرائيلية تشمل دبابات إلى حدود قطاع غزة.

وقبل قليل، أعلنت كتائب القسام، استهداف تجمع لجنود الاحتلال في موقع كيسوفيم العسكري بطائرة شهاب الانتحارية وبقذائف الهاون، وفقا لدنيا الوطن.

ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب، كيسوفيم والعين الثالثة.

 

ارتفاع حصيلة الشهداء والمصابين

وكانت وزارة الصحة، في قطاع غزة، أعلنت فى وقت سابق من اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وقالت وزارة الصحة في تصريح لها "تحديث لإجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 139 شهيد من بينهم 39 طفل و 22 سيدة و 1000 إصابة بجراح مختلفة.

وفجر اليوم، ارتكبت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية مجزرة جديدة، راح ضحيتها عشرة شهداء هم سيدتان وثمانية أطفال في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وانتشل مسعفون ومواطنون صباح اليوم ثلاثة جثث، هم سيدة وطفلين من تحت ركام منزل عائلة أبو حطب في وسط مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، والذي تعرض لقصف صاروخي من طائرة حربية إسرائيلية دون سابق إنذار على ساكنيه، ونقلوا إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

وأكدت المصادر فى تصريحاتها لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن طفلا رضيعا هو الناجي الوحيد من القصف، الذي حول المنزل إلى ركام، وتضرر المنازل المجاورة، وإصابة نحو عشرين آخرين بجروح مختلفة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج.

من جانبها، أكدت الرئاسة الفلسطينية، أن الجريمة البشعة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، والتي راحت ضحيتها عائلة كاملة من أبناء الشعب الفلسطينى، جريمة لا يمكن السكوت عليها.

وقالت الرئاسة فى بيان لها "إن الحرب الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني منذ 73 عاما، وآخر هذه الجرائم، إبادة عائلة أبو حطب بأطفالها ونسائها وشيوخها، تتحمل حكومة الاحتلال مسئولية وتداعيات ذلك"، وفقا لوكالة "وفا" الفلسطينية.

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