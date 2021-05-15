خطة تأمين مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

أنهت وزارة الداخلية استعداداتها لتأمين مباراة الأهلي وصن داونز ضمن دور رابطة الأبطال الأفريقية، والتي تقام في استاد السلام اليوم السبت التاسعة مساء، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتشمل خطة التأمين الانتشار الأمني بمحيط الملعب، وتأمين دخول وخروج لاعبي الفريقين، وتأمين طاقم التحكيم، مع تأمين مجلس إدارة الفريق الضيف والمشهد الرياضي برمته، للخروج بالمباراة في مشاهد حضارية.

يدخل فريق الكرة بالنادى الأهلى فى التاسعة مساء اليوم، السبت، واحدة من أهم المحطات الصعبة فى مشوار حصد النجم الأفريقية العاشرة، عندما يلتقى مع صن داونز الجنوب أفريقى باستاد السلام فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، وهى المباراة التى يخوضها المارد الأحمر بدوافع قوية لمواصلة التفوق والانتقام من الفريق الجنوب أفريقى الذى هزم الأهلى فى ربع نهائى دورى الأبطال نسخة 2019 بخماسية نظيفة بدورى الأبطال ويُطيح بالمارد الأحمر من البطولة، قبل أن يعود بطل مصر ويُطيح بالفريق الجنوب أفريقى من نسخة 2020 ومن الدور ذاته قبل أن يواصل الأهلى رحلة التتويج باللقب الأفريقي.



ويعلم الأهلى جيداً قوة صن داونز الذى يُقدم كرة رائعة على الصعيد الفردى والجماعى ويضم مجموعة جيدة من اللاعبين، ويعلم أيضاً بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى الكثير عن صن داونز بعدما سبق وقاده لمدة 8 سنوات حقق خلالها العديد من الإنجازات والنجاحات أبرزها دورى أبطال أفريقيا عام 2016 على حساب الزمالك قبل أن يقود موسيمانى لتحقيق نفس اللقب عام 2020 لكن هذه المرة مع الأهلى وعلى حساب الزمالك أيضاً.

واستعد الأهلى جيداً لموقعة الليلة المرتقبة مع صن داونز من خلال التدريبات المكثفة ودخل الفريق معسكرا مغلقا قبل مباراة الليلة بـ48 ساعة، وتحدث موسيمانى عن عدة أمور فنية فى الفريق، أبرزها أخطاء الدفاع إهدار الفرص وحذرهم من تكراها أمام الخصم الجنوب أفريقي.

وضم موسيمانى 25 لاعباً لقائمة الأهلى أمام صن داونز الليلة، وهم: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وبدر بانون ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هانى ومحمود متولى ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وأليو ديانج ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدى أفشة وناصر ماهر ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايى وأحمد نبيل كوكا.

وفى المقابل، يرى رولانى موكوينا، مدرب صن داونز، أن مواجهة الليلة قوية لأنها أمام حامل اللقب وعلى أرضه، لكنه شدد على أن كل شيء مُتاح فى المباراة، وأنه حضر للقاهرة من أجل تحقيق عرض قوى أمام بطل مصر وأفريقيا.

وأضاف المدير الفنى لفريق صن داونز، أن مواجهة فريقه مع الأهلى تمثل صعوبة بالغة خاصة أن الأحمر هو حامل اللقب وأحد الأندية المميزة فى القارة السمراء، وقال موكوينا فى تصريحات لصحيفة " idiskitimes " الجنوب أفريقية أن الأهلى يمتلك العديد من العناصر الهجومية الخطرة على رأسهم محمد شريف الذى يمثل مصدر الخطورة الحقيقية لبطل مصر خلال المواجهة كونه يتميز بالسرعة واستغلال الفرص داخل منطقة الجزاء.

أشار مدرب صن داونز إلى أن غياب على معلول الظهير الأيسر للأهلى سوف يمنح لاعبيه راحة كبيرة وسوف يتسبب فى أزمة لدى بيتسو موسميانى المدير الفنى للأهلى خاصة معلول يعتبر أحد مفاتيح اللعب المهمة لموسيمانى خلال مباريات دور المجموعات.

شدد موكوينا على أنه مع جهازه المعاون حاولوا مشاهدة مباريات الأهلى الأخيرة للتعرف على أبرز نقاط القوة والضعف للتعامل معها خلال مباراتى دور ربع النهائى والعمل على التأهل للدور التالى.