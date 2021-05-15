كل ماتريد معرفته عن امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2021 الترم الثاني بالتفصيل

عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2021، شهدت محركات الإنترنت إرتفاعاً كبير من عمليات البحث على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي وعبر موقع “ جوجل ” من قبل طلاب الصف الثالث الاعدادي وأولياء الأمور عن موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2021 وعن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن الصف الثالث الاعدادي لعام 2021 سيقمون بأداء الامتحانات عبر التاب، وذلك لتوفير الوقت والعبئ على الطالب المصري بعد تلك الأزمة التي يمر بها العالم جائحة فيروس كورونا المستجد، وتلتزم كل الوزارات بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حفاظاً على صحة الطلاب والمواطنين من عدوى وباء فيروس كورونا المستجد.

ولأن عمليات البحث مستمرة وبشكل كبير في الفترة الأخيرة على محركات الإنترنت عبر موقع جوجل من قبل طلاب الصف الثالث الاعدادي وأولياء الأمور، لذلك يرصد لكم “ الدستور ” من خلال تقريرة كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2021، وذلك وفقاً لبيان رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

آخر التطورات .. امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2021

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يوجد ثلاث امتحانات بدلاً من واحد حتى يحصل طلاب الصف الثالث الاعدادي لعام 2021 على الاختبار الخاص بهم كما أنه يوجد 20 تقييماً وتجربة فنية مختلفة في يوم 22 من شهر مايو لعام 2021.

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وتستمر جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في مساندة الطلاب من كافة المراحل التعليمية قبل أداء الامتحانات المباشرة من خلال التدريبات الاسترشادية حتى يتمكن الطالب من التدريب والمراجعة قبل أداء الامتحانات، وذلك بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في تعليق الدراسة لفترة بسبب ارتفاع إصابات كورونا في البلاد.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2021 الترم الثاني

1 - يوم الثلاثاء ( مادة الاقتصاد والإحصاء ).

2 - يوم الخميس ( امتحان اللغة الأجنبية الأولى ).

3 - يوم الأحد ( امتحان مادة الرياضيات التطبيقية ).

4 - أخيراً مادة الأحياء والفلسفة والمنطق.