«لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد».. اتصالات خليجية مكثفة لبحث القضية الفلسطينية

مع احتدام المواجهات الأخيرة بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وأبناء الشعب الفلسطيني وتصاعد نيران القصف المتبادل في قطاع غزة، شهدت الساعات الماضية اتصالاتٍ مكثفة بين الأطراف الخليجية لبحث سبل التهدئة ووقف إطلاق النار وخفض التصعيد.

السعودية

وفي هذا الصدد، أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً، بظيره الأردني الدكتور أيمن الصفدي، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين.

وجرى خلال الاتصال تنسيق المواقف حيال القضايا العربية، في مقدمتها القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما تلقى وزير الخارجية السعودي اتصالاً هاتفيًا من وزيرة خارجية السودان، جرى خلاله تنسيق المواقف حيال القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وعلى الصعيد الدولي، اجتمع المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، مع وفد الصين الدائم لدى الأمم المتحدة بصفته رئيسًا لمجلس الأمن لهذا الشهر، حيث تقود المملكة تحركًا عربيًا بشأن فلسطين.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، تهدف اجتماعات المجموعة العربية المصغرة لتسليط الضوء على الاعتداءات الإسرائيلية لا سيما الأخيرة في مجلس الأمن حول القضية الفلسطينية، حتى يقوم المجتمع الدولي بواجباته لحماية المدنيين من الاعتداءات.

الإمارات

من جانبه، أعرب وزير الخاجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، عن قلق دولة الإمارات البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في إسرائيل وفلسطين، مشيرًا إلى أن الإمارات تضم صوتها إلى الآخرين في الدعوة إلى الوقف الفوري للعنف والأعمال العدائية وتدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ خطوات فورية للالتزام بوقف إطلاق النار وبدء حوار سياسي.

وقال "بن زايد" في تصريحات له أمس الجمعة: "إن الأحداث الأليمة التي شهدناها الأسبوع الماضي هي تذكير هام بضرورة البدء في الحوار السلمي والمصالحة، ونعول في هذا الشأن على ما تحمله اتفاقيات إبراهيم من وعود لأجيالنا الحالية والمقبلة بالعيش مع جيرانهم في سلام وكرامة وازدهار".

كما أكد وزير الدولة الإماراتي، استعداد دولة الإمارات التام لدعم جميع الجهود التي تهدف إلى تهدئة الأوضاع وتخفيف حدة التوترات.

الكويت

بدوره، أجرى وزیر الخارجیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالكويت الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اتصالًا ھاتفیًا مع وزیر الخارجیة في المملكة العربیة السعودیة الأمیر فیصل بن فرحان، وذلك في إطار المساعي التي تبذلھا دولة الكویت لدعم الجھود الدولیة الرامیة لوقف إطلاق النار وتھدئة الأوضاع ووضع حد للتصعید الخطیر الذي تشھده الأراضي الفلسطینیة المحتلة وتنسیق الجھود بما یضمن سلامة الشعب الفلسطیني الشقیق ویحقن دماءه ویضمن حقوقه.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أشاد وزير الخارجية الكويتي بالجھود الكبیرة التي تبذلھا المملكة العربیة السعودیة في ھذا الصدد على كافة الأصعدة، مشیرًا بالتقدیر إلى الدعوة التي وجھتھا المملكة لعقد اجتماع طارئ غد الأحد للجنة التنفیذیة الوزاریة مفتوحة العضویة في منظمة التعاون الإسلامي لبحث التصعید الخطیر في الأراضي الفلسطینیة المحتلة وتنسیق المواقف لوضع حد لذلك التصعید.

سلطنة عمان

وفي السياق ذاته، أجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، محادثات مع وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، حول الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود المبذولة لوقف العدوان الاسرائيلي على غزة والانتهاكات في القدس وبقية الأراضي الفلسطينية.

وقال وزير خارجية سلطنة عمان: "نحيي جهود الأردن الشقيق في الجهود السياسية والدبلوماسية الحثيثة مع العديد من الدول في سبيل وقف العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل وحقه في نيل الحرية والسلام والعيش الكريم".

قطر

يأتي ذلك فيما تلقى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الألماني هايكو ماس، وزير الخارجية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية “قنا”.

وجاء اتصال وزير الخارجية الألماني بنظيره القطري اليوم، عقب محادثات سابقة أجراها هايكو ماس، مع وزير خارجية حكومة الاحتلال الإسرائيلي جابي أشكنازي، حول الأوضاع في الشرق الأوسط.

ووفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية الألمانية عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”، أكد وزير الخارجية الألماني، أن بلاده تظل ملتزمة بشدة بضرورة إنهاء العنف المستمر وتهدئة الوضع، والاستمرار في استخدام جميع قنوات الاتصال في هذا الصدد.