حملة على المقاهي للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية في أخميم بسوهاج

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج برئاسة حسين حبارير، حملة على المقاهي والكافيهات والنوادي لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد19 ومنع تداول الشيش ضمن الإجراءات الاحترازية، وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتطبيق قرار الحظر.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، أنه تم تنفيذ حملة على المقاهي والكافيهات والنوادي لمنع تداول الشيش ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، واستهدفت الحملة قرى ومدينة أخميم.

وشدد "حبارير" على ضرورة استمرار الحملات ليلاً ونهاراً لمتابعة الإجراءات الأحترازيه اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتأكد من تطبيق تلك الإجراءات الإحترازيه والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وعودة إنضباط الشارع والتزام المقاهي بقرارات الحظر ومواعيد الاغلاق والعمل على تيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

وأكد أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع مقهيين، و محلين تجاريين، مصادرة 15 شيشة، تحرير 3محاضر للمواطنين لكسر الحظر بحملة لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أن الحملة تمت بإشراف من نواب رئيس المجلس، مسئول الغلق الادارى والفنيين وعمال الوحدة .

وأضاف أن حملات التفتيش و المرور على المحال التجارية والمقاهي تتم يومياً بجميع نواحي المركز لتفعيل الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد19، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.

يأتي ذلك بناء على تعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتفتيش على المقاهي والمحال التجارية ضمن حزمة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار جائحة وباء كورونا، ومنع تداول الشيش داخل المقاهي والكافيهات والنوادي.

يذكر أن لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا قد اتخذت عدد من القرارات خلال اجتماعها اليوم للحد من انتشار الفيروس، وتمثلت تلك القرارات في أن تكون مواعيد غلق المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها، في الساعة 9 مساء؛ مع السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات ” الديليفري ” للمنازل بعد هذا التوقيت، مع استثناء محال السوبر ماركت، والبقالة، و الأفران، و المخابز، والصيدليات،