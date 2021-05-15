قوى عاملة شمال سيناء: التفتيش على 132 منشأة خلال أبريل

قال محمد سالم عبدالمالك، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء، إن المديرية قامت خلال شهر أبريل الماضي، في مجال التفتيش العمالي، بالتفتيش على 132 منشأة، والقيام بـ3 حملات تفتيش شامل، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 3 منشآت يعمل بها 1197 عاملًا.

كما قامت المديرية، بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 5 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.

وقامت مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء خلال شهر مارس الماضي، بتعيين 34 شابًا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم اثنان من ذوي الهمم والعزيمة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، من ضمن 186 شابًا مسجلين من راغبي العمل.

كما قامت المديرية خلال شهر مارس الماضي، باستخراج 56 شهادة قياس مستوى المهارة، و59 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.

وفي مجال التفتيش العمالي خلال شهر مارس الماضي، قامت المديرية بالتفتيش على 138 منشأة، والقيام بحملتين تفتيش شامل، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 6 منشآت يعمل بها 776 عاملًا.

كما قامت المديرية خلال مارس أيضًا، بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 8 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلًا عن مكاتب التفتيش العمالي.

وتصدر وزارة القوى العاملة، نشرة توظيف نصف شهرية، وذلك تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، حيث تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.