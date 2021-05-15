السبت 15 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

اتحاد الإذاعات الإسلامية يندد بالعدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى

الإعلامي عمرو الليثي
الإعلامي عمرو الليثي

ندد اتحاد الإذاعات الإسلامية بالانتهاكات السافرة والعدوان الإسرائيلي المستمر على المسجد الأقصى في القدس الشريف، في تحد سافر لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم وفي شهر رمضان المعظم.

وقال الدكتور عمرو الليثي، المدير العام لاتحاد الإذاعات الإسلامية في بيان له، إن الاعتداءات الإسرائيلية مازالت متواصلة على الشعب الفلسطيني، أطفاله ونسائه وشيوخه في استعراض بائس للقوة أمام شعب أعزل لا يمتلك إلا حجارة في يده وقلب مفعم بالإيمان والثقة في نصر الله.


وأضاف أن فلسطين ستبقى أبية على الطغاة مهما طال الزمن، وسيظل شعبها مرابطًا على أرضه وعرضه ومقدساته، مدافعًا عن الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين.


وطالب المجتمع الدولي بالعمل فورًا على وقف هذا العدوان الإسرائيلي في القدس وغزة وكل الأراضي الفلسطينية المحتل.

الإعلامي عمرو الليثي عمرو الليثي اتحاد الاذاعات الإسلامية العدوان الإسرائيلى أهالى قطاع غزة

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