السبت 15 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة مكبرة لرفع الإشغالات وتراكمات القمامة بشوارع أسيوط

رفع مخلفات من الشوارع
رفع مخلفات من الشوارع والميادين

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن حملات النظافة ورفع الاشغالات بجميع احياء ومراكز المحافظة مستمرة طوال أيام عيد الفطر المبارك، تحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء ونوابهم.


وأوضح المحافظ أنه تم توزيع 23 معدة كنس وشفط الاتربة بمراكز وأحياء المحافظة للمشاركة فى منظومة النظافة والتجميل، على أن يتم تنظيم حملات مستمرة للنظافة ورفع المخلفات والأتربة من الشوارع والميادين بمختلف قرى ومراكز المحافظة، ومنع تراكمات القمامة في إطار اهتمام الدولة بتلبية احتياجات المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وتفعيلا لبرامج إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة والتخلص الآمن من المخلفات.


وجرى تنظيم عدة حملات مكبرة للنظافة بمركز ابوتيج تحت اشراف يسرى كامل رئيس المركز ونوابه كما شنت الاجهزة التنفيذية بمركز البدارى حملة مكبرة للنظافة ورفع المخلفات والاتربة من الشوارع تحت اشراف محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري.

 وفي مركز الغنايم تم تنظيم عدة حملات بقرى المركز لرفع اكوام القمامة والمخلفات من الشوارع والميادين تحت اشراف المهندس خالد عويس رئيس المركز ونوابه، وبمشاركة معدات الحملة الميكانيكية بالقرى.


وفى حى غرب أسيوط تم تكثيف حملات النظافة باستخدام معدات كنس وشفط الأتربة من الشوارع والميادين لرفع وتحسين مستوى النظافة ورفع كافة المخلفات بصفة دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية تحت اشراف محمد بشير رئيس الحى ونوابه، بالإضافة إلى أعمال تجميل ورفع كفاءة بعض الشوارع والميادين ورفع الأتربة والمخلفات لتجميل الحي والتسهيل على المواطنين والسيارات في الحركة والحفاظ علي المظهر الجمالي  والتأكيد على تنفيذ الأعمال بالكفاءة المطلوبة.


هذا وتناشد محافظة أسيوط المواطنين بالإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 بالاضافة تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).

حملات نظافة بالمراكز والاحياء (7)
حملات نظافة بالمراكز والاحياء (7)
حملات نظافة بالمراكز والاحياء (6)
حملات نظافة بالمراكز والاحياء (6)
حملات نظافة بالمراكز والاحياء (5)
حملات نظافة بالمراكز والاحياء (5)
اسيوط محافظة محافظ أسيوط رفع رفع الإشغالات عيد الفطر المخلفات الصلبة اللواء عصام سعد منظومة النظافة حي غرب أسيوط

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