محافظ أسوان: توريد أكثر من 62 ألف طن قمح للشون حتى اليوم

بدأت مواقع استلام محصول القمح لموسم 2021 من المزارعين استئناف عملها مرة أخرى، اليوم السبت، بعد توقفها خلال أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وكشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن إجمالي الكميات الموردة من الأقماح للصوامع والشون بنطاق المحافظة وصل حتى الآن إلى 62 ألف و 640 طن.

وأشار إلى أن هناك حزمة كبيرة من التسهيلات تقدمها الجهات المختصة بمديرتى الزراعة والتموين وأيضاً المطاحن أثناء الإستلام للتيسير على المزارعين بشكل كامل ولاسيما في ظل أن أسوان تعتبر أول محافظة على مستوى الجمهورية في إطلاق موسم حصاد القمح، وذلك نظراً لارتفاع درجات الحرارة، حيث مستهدف توريد 131 ألف طن حتى نهاية موسم الحصاد.



ولفت إلى أن الكميات المستهدف توريدها موزعة على صومعة مطاحن أسوان بطاقة 6 ألاف طن ، بجانب صوامع مطاحن إدفو بطاقة 30 ألف طن، وصوامع مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن ، فضلاً عن صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن ، في حين سيكون هناك تخزين إحتياطى بشون البنك الزراعى بطاقة 5 ألاف طن ، لافتاً إلى قيام اللجان المختصة بإستلام الأقماح الموردة بالتأكد الكامل من جودتها ، مع مراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع للحصول على أعلى إنتاجية للفدان.

على جانب آخر، أكد اللواء اشرف عطية محافظ أسوان على إتخاذ حزمة من الإجراءات الاستثنائية خلال العيد، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لإحتواء فيروس كورونا للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين ومنها وقف الأجازات للقيادات المحلية ومتابعة الأداء في الشارع الأسوانى على مدار الساعة.

وشدد المحافظ علي غلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والأماكن الترفيهية من الملاهى خلال أيام العيد ، بجانب منع التجمعات لأداء صلاة العيد بالساحات المفتوحة وزيارة المقابر ، وأيضاً سباقات الهجن والمرماح والرحلات النيلية والمزارات السياحية، بالإضافة إلى تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية خلال أجازة عيد الفطر المبارك.

وأشار اللواء أشرف عطية، إلى فتح غرفة العمليات الرئيسية على مدار ألـ 24 ساعة لتلقى أي بلاغات من المواطنين عند حدوث أي تجمعات أو تزاحم مع أستقبال الشكاوى المتعلقة بالمرافق العامة والنظافة ومتابعة حالات كورونا ، لافتاً إلى أنه سيكون هناك متابعة دقيقة لتوافر السلع الغذائية والأساسية والبترولية المختلفة ، علاوة على رفع درجة الإستعداد بمرفق الإسعاف والمستشفيات.

